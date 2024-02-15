獨家／峮峮洩中信啦啦隊「暴增10位新妹」！經紀人鬆口證實了

獨家／林襄正式離開樂天女孩！現蹤日本不忘道別　經紀人洩她心情

▲林襄今日被正式宣布離開樂天女孩啦啦隊，讓球迷十分不捨，不過人在日本看雪的林襄也發文寫下心聲，經紀人莉奈也曝光她的心情。（圖／林襄IG）
▲林襄今日被正式宣布離開樂天女孩啦啦隊，讓球迷十分不捨，不過人在日本看雪的林襄也發文寫下心聲，經紀人莉奈也曝光她的心情。（圖／林襄IG）

記者詹鎰睿／綜合報導

百萬人氣啦啦隊林襄今（15）日由樂天桃猿正式宣布「Thank You！」確定離隊，雖然消息早在半年前傳開，但直到官宣這一刻，仍讓不少球迷相當難受。不過人在日本工作的林襄，也釋出回顧影片寫下心聲，「也謝謝不管在哪個階段默默支持我的你們！」

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林襄今日一早就飛到日本，還拍下美景讚嘆不已，「夕陽灑在雪上，厲害了！」心情似乎沒被影響太多。對此，經紀人莉奈向《NOWnews今日新聞》大方分享，林襄此趟行程是幫忙好友張雅涵擔任新歌MV〈我可以不再想你〉的攝影助理，「我們感情很好，林襄難得沒工作，我跟雅涵就問她要不要來！」莉奈還笑說，因為林襄通常沒有休假，所以這次難得放假很快樂。

▲林襄拍下美景讚嘆「夕陽灑在雪上，厲害了！」顯現心情沒受太大影響。（圖／林襄IG）
▲林襄拍下美景讚嘆「夕陽灑在雪上，厲害了！」顯現心情沒受太大影響。（圖／林襄IG）
此外，在樂天桃猿官宣後，林襄也在IG上釋出加入到現在的回顧影片，並簡單地寫下心情，「謝謝樂天女孩，也謝謝不管在哪個階段默默支持我的你們！」影片曝光後，變為前同事的樂天女孩曉帆、菲菲、琳妲、陳伊、孟潔、苡萱、曲曲、穎樂等人都一一獻上祝福。

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▲林襄（右）私密處發炎難受1個月，閨密張雅涵（左）爆出超噁內幕，笑稱自己忘記通知對方了。（圖／雅涵IG）
▲林襄（右）為了好友張雅涵的新歌MV，願意擔任攝影助理，展現彼此好感情。（圖／雅涵IG）
▲林襄確定離開樂天女孩！加入小龍女倒數計時。（圖／樂天提供）
▲林襄確定離開樂天女孩！加入小龍女倒數計時。（圖／樂天提供）
▲林襄事後貼出一段回顧影片，感謝樂天球團與球迷們的支持。（圖／林襄IG）
▲林襄事後貼出一段回顧影片，感謝樂天球團與球迷們的支持。（圖／林襄IG）

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