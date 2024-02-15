台積電股價市值創高！「688全解套」、董座劉德音身價單日暴增6億
台積電ADR春節封關期間屢屢創新高，今（15）日龍年開紅盤好運當頭，單日市值激增1.32兆元，攀升至18.07兆元，也貢獻台股大盤416點，來到18644點，漲幅3.03%，為近20年來新春開盤第三大漲勢。PTT網友熱議「688T大學長正式光榮退伍」，台積電市值大增，即將退休的董事長劉德音身價單日也大增近6.6億，總裁魏哲家也增加逾3億。
記者許家禎／台北報導
台積電1月營收重登新台幣2000億元之上，來到2157.85億元，創同期新高，台積電2月24日日本熊本廠將開幕，有外資按讚看好台積電將是人工智慧浪潮下的贏家，目標價從新台幣698元調高到758元，台積電ADR春節期間也屢創新高，使今日一開盤就大漲63元，來到709元，漲幅9%以上，創下新天價，終場上漲51元，漲幅7.89%，來到697元。
回顧台積電股價歷史高點在2022年1月17日的688元，今日跳空突破，外資大舉敲進台積電4.2萬張。台積電發威，讓PTT網友熱議「688T大學長正式光榮退伍」，台積電單日市值激增1.32兆元，攀升至18.07兆元，也讓人關注持股的高層身價再次飆高！
根據證交所資料，即將在今年6月4日股東會結束後退休的董事長劉德音，持有12913張台積電股票，年前市值約為83.4億，如今以收盤價697元估算，市值飆破90億，短短一天增加超過6.58億。魏哲家持股6393張，市值達44.56億，較之前交易日也增加超過3.26億，而台積電董事曾繁城持有29473張股票，從年前市值約190億到年後205億，身家也增加15億。