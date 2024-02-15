蘋果任職最久設計師將退休！舊團隊快走光　「蘋果美學」會消失嗎

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蘋果產品設計集低調、奢華、簡約於一身，無論是手機、耳機、電腦、筆電、周邊配件，還是商品包裝或門市樣貌，從裡到外的高級質感為人稱頌，獨有的設計美學更受到不少粉絲與企業的追隨。
大部分的人一提到蘋果，都會想到賈伯斯，或是現任CEO庫克（Tim Cook），而將蘋果推上神壇的核心人物不免俗也會想到過去曾在在品牌擔任設計師近30年的Jony Ive，他所帶領的團隊奠定了「蘋果美學」，幾乎是所有標志性硬件背後的創意靈魂，對公司的貢獻有目共睹。
這位前首席設計師已在2019年離開蘋果，並成立設計公司LoveFrom，當時離職消息一出，外界開始憂慮公司設計團隊恐面臨崩塌，過往令人為之驚豔的設計，將隨著Jony Ive一去不復返，他是定義了「蘋果」的設計天才，其離去對與品牌來說相當於一個時代的終結。Jony走後，接任蘋果硬體首席設計師的Evans Hankey，也在接棒三年後離開該公司。
至此之後，蘋果決定不再任命新主管來接替將離職的頂級產品設計師，而產品設計團隊將都改向直接與公司的營運長Jeff Williams報告，此一變革象徵了蘋果內部設計方向的戰略轉變。
舊團隊成員相繼出走 「蘋果美學」會消失嗎？
近日，據《彭博社》報導，有知情人士透露，1992年與Jony Ive一同加入蘋果的Bart Andre告訴同事自己即將退休的消息。Bart Andre在賈伯斯重新掌舵蘋果以前，就在為更早期的蘋果打造美感基礎，被認為是Jony Ive的高級助手，在Evans Hankey去年離職後，幫助管理團隊，同時也被為是蘋果專利的最大持有者之一。
頂尖設計師 Colin Burns、Shota Aoyagi 和 Peter Russell-Clarke 均在去年底左右離開，如今Bart Andre是Jony Ive時代僅存的設計師之一，其他長期效力於蘋果設計團隊的設計師也表示，他們也計劃將在不久的將來離開公司。自Jony Ive於2019年起離職後，幾乎所有直接向其匯報的高級設計師都在近幾年相繼出走。
眼看Bart Andre這位蘋果任職時間最長的設計師即將離開，奠定「蘋果美學」的舊設計團隊幾乎全員走光，蘋果的質感與品味是否還能持續保持，令人堪憂。