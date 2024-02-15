原本想介紹柬埔寨的美！阿鬧求「以流量換機會」：讓大家看治安好
直播主「晚安小雞」自稱在柬埔寨西港「凱博園區」遭軍人凌虐，事後卻被抓包全都是自導自演，並與友人阿鬧一同遭柬埔寨警方逮捕。柬埔寨警方今日於台灣時間15時30分召開記者會說明全案，晚安小雞也與阿鬧戴著手銬下跪道歉，阿鬧在記者會上表示，原本打算在旅程最後3、4天介紹柬埔寨美麗的人文風景，現在卻沒有機會了，因此向柬埔寨政府求情，「以我們的流量、以我們目前給大家看到的內容，讓大家知道其實柬埔寨治安非常好」。
記者賴禹妡／綜合報導
柬中時報稍早公布記者會現場影片，只見晚安小雞與阿鬧戴著手銬，向西港省長郭宗朗下跪道歉，晚安小雞也坦承影片內容全數都是造假，更不斷強調柬埔寨是一個美麗的國家、適合觀光旅遊，並沒有像外界謠傳的這麼可怕，影片全都是他個人編造，為此感到非常抱歉。
阿鬧則對鏡頭說道，雖然他們直播主題較為強烈，但每次去任何一個國家直播、拍影片，觀眾都非常喜歡他們介紹當地國家的特色與美。原本2人計畫在旅程最後3、4天介紹柬埔寨美麗的風景與人事物給大家看，但後來爆發此事後就沒有機會了。
因此阿鬧希望柬埔寨政府能給2人一次機會，「以我們的流量、以我們目前給大家看到的內容，讓大家知道其實柬埔寨治安非常好，沒有任何像國際新聞寫的一樣，有這麼多事件在這邊發生」。
我國刑事局證實，晚安小雞因涉嫌散佈不實訊息遭柬埔寨警方逮捕，柬埔寨警方後續恐依「煽動歧視罪」、「提供虛假申報罪」或「非法干涉公共職能之行使罪」進行偵辦和移送。 台灣警方則尊重當地司法調查，刑事局駐越南聯絡官將持續與駐外單位及當地警方保持聯繫。