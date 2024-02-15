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罕病律師陳俊翰離世！《夜夜秀》主持人賀瓏終發聲：深感遺憾

▲罕病律師陳俊翰今日被證實離世，繼王志安悼念後，《賀瓏夜夜秀》的主持人賀瓏也發聲，「深感遺憾！」（圖／翻攝STR Network YouTube）
▲罕病律師陳俊翰今日被證實離世，繼王志安悼念後，《賀瓏夜夜秀》的主持人賀瓏也發聲，「深感遺憾！」（圖／翻攝STR Network YouTube）

記者詹鎰睿／綜合報導

身障律師陳俊翰今（15）日由民進黨團證實，已於2月11日、大年初二凌晨因病離世，享年40歲，讓各界人士悲痛萬分。生前個性樂觀的陳俊翰，還能幽默回應中國媒體人王志安在《賀瓏夜夜秀》中嘲諷他的歧視言論，「他模仿的又不像！」獲得外界高度讚賞，如今，隨著噩耗傳開後，除了王志安發文悼念，節目主持人賀瓏也在臉書作出回應，「對於陳俊翰律師的離世深感遺憾，陳律師面對生命堅韌的態度令人敬佩。感謝他對於臺灣的貢獻與付出。」

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▲陳俊翰律師今日被民進黨證實離世，對此，曾對陳俊翰嘲諷的節目《賀瓏夜夜秀》則由薩泰爾公司代為發聲：「我們還在了解中！」（圖／民主進步黨FB）
▲民進黨證實陳俊翰離世消息，在大年初二凌晨因病住院，搶救不治。（圖／民主進步黨FB）
在上個月，前中國央視記者王志安受邀登上《賀瓏夜夜秀》大談台灣選舉時勢，竟突然模仿起罕病律師陳俊翰的症狀，加以嘲諷台灣選舉過於煽情，隨即引發社會大眾激烈反彈，爆發爭議，即便事後節目組、王志安以及主持人賀瓏都已經道歉，仍無法平息風波。

如今，隨著陳俊翰的噩耗曝光後，王志安則在社群平台X（前身：推特）上表示，「驚聞陳律師去世，我的歉意再也無法抵達，真是令人無限的懊悔和遺憾」，還曝光遲遲沒有定稿的道歉信內容。而作為節目《賀瓏夜夜秀》主持人的賀瓏，稍早也在臉書發文哀悼，「對於陳俊翰律師的離世深感遺憾，陳律師面對生命堅韌的態度令人敬佩。感謝他對於臺灣的貢獻與付出。」

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▲中國媒體人王志安26日為在《賀瓏夜夜秀》上歧視言論，向身障律師陳俊翰、《賀瓏夜夜秀》及民進黨公開道歉。（圖／翻攝王志安YouTube）
▲中國媒體人王志安再次向身障律師陳俊翰道歉，並公開沒有寄出的道歉信件。（圖／翻攝王志安YouTube）
▲賀瓏臉書發文向陳俊翰律師悼念。（圖／賀瓏臉書）
▲賀瓏臉書發文向陳俊翰律師悼念。（圖／賀瓏臉書）

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