每5人中就有1人！韓國人口高齡化加速 60歲以上求職者增加中
韓國面臨嚴重少子化和老年化的危機，而韓國的高齡者是全世界工作最久的老人。在人口高齡化加速的背景之下，韓國整體求職人員中60歲以上的族群所佔比重持續提升，相當於每5名求職者之中，就有1人的年齡為60歲以上。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《韓聯社》報導，韓國僱傭勞動部和僱傭資訊院15公佈一組統計數據顯示，2023年政府營運的就業資訊網站Worknet共發布了477萬6288件求職資訊，其中60歲以上人員的求職資訊為95萬9602件，佔總數的20.1%。也就是說，大約每5名求職者之中，就有1人的年齡為60歲以上。
值得關注的是，60歲以上者求職的佔比在過去這些年不斷上升。數據顯示，在10年前、2013年該族群佔比為12.1%，2022年為19%。若按照年齡層來看，在2013年，60歲以上求職者佔比最低，但到了去年，60歲以上求職者已爬升至第二大求職群體，僅次於20歲至29歲年齡層（24%）。
分析指出，60歲以上求職者增加與該年齡層人口數量相對較多、參與勞動的老年人口快速成長有關。另外再加上，參與勞動的老年人口主要從事短期和臨時工作，因此求職頻率也相對更高。