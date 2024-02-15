「前小龍女」梔梔加入樂天女孩！超強資歷曝光 昔與台南Josh放閃
今年討論度最高的樂天女孩，雖然今（15）日宣布人氣女神林襄離隊，但也迎來4名女孩的加入，其中就屬知名度最高的大眼正妹梔梔備受矚目，就連昔日的緋聞男友Josh都跑來偷偷許願蹭一下流量，「可以拿球給妳幫我拿給卉妮簽名嗎？」讓大家笑到不行。
記者詹鎰睿／綜合報導
年紀輕輕的梔梔在加入啦啦隊之前，曾在金融業擔任業務，由於心中懷抱表演夢想，便決定轉戰啦啦隊舞台，幸運在2019年成為味全龍啦啦隊小龍女的第一代成員，也陪伴著球隊一同成長，可惜卻在2022年年初提早下車，讓球迷們相當不捨。
不過，個性活潑陽光且永遠散發正能量的梔梔，依舊活躍在螢光幕前，不僅擔任過T1台鋼獵鷹啦啦隊，還受邀於各大活動、體育網路節目擔任主持，甜美的大眼睛更成為她招牌，人見人愛的她在這段期間還被瘋傳有意去台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars、以及中信兄弟啦啦隊Passion Sisters。
但梔梔從來沒把話說死，也不排除重返職棒舞台，終於在今年迎來好消息，正式加入樂天女孩啦啦隊，也讓粉絲們相當開心，期待她接下來的表現。有趣的是，離開小龍女之後，梔梔因為與棒球YouTuber「台南Josh」的合作意外走紅，雖然雙方強調只是好朋友，但一舉一動仍成為場邊最熱門的話題之一。
隨著樂天女孩正式官宣，台南Josh也分享這份好消息，並開玩笑地說，「樂天的戰力補強有點猛啊！梔梔可以拿球給妳幫我拿給卉妮簽名嗎？」讓大家笑到不行，親民的梔梔也幽默地回應，「桃園代表上香！」可見兩人的好感情。
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