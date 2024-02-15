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好會刷！國人去年刷卡總額4.18兆創新高　金管會點出主要原因

▲根據金管會最新統計，去（2023）年國人刷卡金額高達4.18兆元，年成長近2成，並創下史上新高紀錄。（圖／記者顏真真攝）
▲根據金管會最新統計，去（2023）年國人刷卡金額高達4.18兆元，年成長近2成，並創下史上新高紀錄。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

金管會今（15）日公布國人去（2023）年信用卡簽帳金額正式突破4兆元大關，達到4.18兆元，年成長19.94%，金管會分析可能有3大原因，包括國人習慣刷卡、繳稅及出國旅遊較往年高所致。

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根據金管會最新統計，去年全年信用卡簽帳金額達到4兆1860億元，刷卡金額不僅是首次突破4兆元，也創下史上新高紀錄，較2022年全年刷卡金額3兆4902億元，大增6958億元，年成長19.94%。

金管會銀行局分析，這顯示國人已習慣使用信用卡延後支付的便利性及刷卡優惠與紅利，尤其在所得稅繳納那幾月，刷卡金額都很高，也顯示國人也習慣刷卡繳稅，以前單月刷卡金額2000多億元就算高，現在單月刷卡超過3000億元越來越普遍，尤其去年又以交通旅行費的刷卡金額最高。

不過，去年12月單月刷卡金額3457億元，較11月的3666億元少逾200億元，銀行局分析，主要因11月是百貨週年慶高峰，加上又有雙11購物節等，11月刷卡金額相對較高，12月恢復正常化。

根據金管會統計，包括台北富邦銀行，台新銀行、星展銀行、國泰世華銀行及中信銀行12月刷卡金額都較11月減少逾百億元，尤其購物、旅遊餐飲金額都較11月減少。也有銀行說明刷卡金額減少，與保費延後入帳有關，國泰世華銀行大約有10幾億的保費刷卡，會延後到今年1月才入帳。

另外，金管會統計也發現，玉山銀行與中信銀行12月當月發卡量都超過9萬張，其中玉山增加9萬4543張，主要為聯名卡增加， U Bear或家樂福新增卡數較多，估計與過年消費旅遊所帶動的辦卡潮有關，而中信銀行則是foodpanda聯名卡帶動，分析可能與年節外送需求增加有關。

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