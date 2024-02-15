好會刷！國人去年刷卡總額4.18兆創新高　金管會點出主要原因

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金管會銀行局分析，這顯示國人已習慣使用信用卡延後支付的便利性及刷卡優惠與紅利，尤其在所得稅繳納那幾月，刷卡金額都很高，也顯示國人也習慣刷卡繳稅，以前單月刷卡金額2000多億元就算高，現在單月刷卡超過3000億元越來越普遍，尤其去年又以交通旅行費的刷卡金額最高。
不過，去年12月單月刷卡金額3457億元，較11月的3666億元少逾200億元，銀行局分析，主要因11月是百貨週年慶高峰，加上又有雙11購物節等，11月刷卡金額相對較高，12月恢復正常化。
根據金管會統計，包括台北富邦銀行，台新銀行、星展銀行、國泰世華銀行及中信銀行12月刷卡金額都較11月減少逾百億元，尤其購物、旅遊餐飲金額都較11月減少。也有銀行說明刷卡金額減少，與保費延後入帳有關，國泰世華銀行大約有10幾億的保費刷卡，會延後到今年1月才入帳。
另外，金管會統計也發現，玉山銀行與中信銀行12月當月發卡量都超過9萬張，其中玉山增加9萬4543張，主要為聯名卡增加， U Bear或家樂福新增卡數較多，估計與過年消費旅遊所帶動的辦卡潮有關，而中信銀行則是foodpanda聯名卡帶動，分析可能與年節外送需求增加有關。