影／陳俊翰生前8分鐘動人演說回顧！全場3度大爆笑　淚藏未竟之事

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而該場被譽為「最動人演說」，是陳俊翰去年12月15日受邀前往台中，參加「搶救王義川大兵見面會 台中場」。《NOWnews今日新聞》整理陳俊翰8分鐘演說逐字如下，另也節錄陳俊翰選前之夜於凱道演說的2分鐘感人片段。
📌2023.12.15 陳俊翰 「搶救王義川大兵見面會 台中場」演說逐字稿
各位支持搶救王義川大兵的勇士們，大家晚安，大家好
我要非常感謝剛剛主持人李正皓，我們永和有你真好李正皓，對我詳盡的介紹。坦白講，當初我在接到主辦單位邀約的時候，其實我是感到又驚又喜，因為，其實我對於王義川大師的認識，跟可能在座很多人一樣，都是來自於電視上，我真的很好奇說，為什麼會有一個人，他是這麼的亦正亦「協」，這個「協」不是大家想的那個邪，是「協」心的協，其實我想說，奇怪為什麼...
（如雷掌聲與笑聲）
就怎麼有人可以一方面把他的專業、交通的政策講得頭頭是道、鏗鏘有力，可是一方面呢，當他在表演、在娛樂大家的時候，又可以很一本正經地胡說八道，我覺得這個真的是很大的反差，所以我一直很想深入的瞭解這個人，然後有了這個機會來參加活動，其實我就感覺非常的高興，也覺得很榮幸。
可是一方面，我又回過頭來想，不對啊，這個活動的主題是「搶救王義川」，我就看了一下，他的排名是14、實質排名是16，那我的排名是16、實質排名是18，不就感覺我比較需要被搶救嗎？（笑）
（如雷掌聲與笑聲）
（主持人：我們改名字好不好！搶救陳俊翰）
沒有，其實我覺得，就誠如剛剛主持人講的，在民進黨這份不分區名單裡面，大家可以發現真的是多元、專業，充滿了在這個社會各個領域，為了台灣這塊土地默默地付出、打拚，就為了要讓這片土地變得更好的很多人，所以我覺得「搶救王義川」這個活動最大的意義在於，我們要搶救民進黨不分區名單上面的所有人，大家說好不好？
（好！）
我跟大家簡單介紹一下我自己，為什麼我會成為一位人權工作者好了，其實要講我的故事，我覺得有很多可以跟大家分享，不過今天因為時間的關係，我覺得我們後面還有很多精彩的內容，所以我先就自己怎麼成為人權工作者或是人權律師這個過程，來跟大家做分享。
其實我在考聯考的時候，其實我從小的時候志願，就是成為一名律師或是成為一名法官，我覺得這個角色是守護社會公理正義的最後一道防線，而且可以幫助這個社會上很多弱勢的人。
可是實際上，我一開始考上並不是台大法律系，我是考上台大會計系，這個原因也很簡單，就是我考砸了，就這樣。所以後來當然因為自己從小的理想，後來我還是去雙修了法律，到後來取得了會計師跟律師的資格。
大家可能會想說，奇怪有會計師有律師的資格，好像感覺跟人權工作沾不上邊，事實上的確也是如此；在我到美國留學之前，其實專攻的領域一直是商業方面的法律，就是一些公司法、證交法等等。
到了美國這個環境之後，我發現他們對於人權的一些政策、保障，讓我受到很大的一個文化衝擊，所以我那時候就決定，我要積極地從事有關人權，特別是對於這個社會弱勢族群，包含身心障礙者、包含很多需要幫助人的一些權益的保障，我覺得做這個事情，會比我成為一名商務律師更有意義。
我還記得我那時候就問了我媽媽，我說「假設我決定不讀商務領域，然後去轉向人權領域的話」她會不會反對，其實我媽媽從小到大都非常地尊重我的選擇，她也不太會介入我的決定，這一點跟柯媽媽有很大的不同。
（如雷掌聲與笑聲）
我覺得我蠻幸運的就是，不管我的家庭或我的母親，都一直很支持我去追逐自己的理想，所以就是從那個時候開始，我就變成了，本來是前途無量的一個商務律師，然後變成了一個...痾，大概餓不死，但也賺不多的人權工作者。
可是我覺得這個工作是，對我來講充滿意義的，而且我也希望能夠進入立法院後，能夠積極地去運用我的專業能力，和我在國外留學8年的經驗，讓台灣這塊土地在未來能夠變得更好。
所以，在最後我要希望大家，3票都投民進黨，台灣未來一定強，今天我的分享就到這裡結束，祝大家有個愉快的周末。（陳俊翰演說，約從下方直播影片14分30秒開始至22分30秒為止）
📌2024.1.11 陳俊翰 「選前之夜凱道演說」片段逐字稿
在我受到民主進步黨的邀請的時候，我便答應了接受徵召，成為整個民進黨不分區團隊的一員。
然後也有人問我說，可是我又不在不分區的安全名單之內，可是我想告訴各位，對我來說，無論當選與否，這個都不是最重要的
我當然希望有機會進入國會利用自己的專業，去推動一些法案、政策和措施的改革，可是即便我沒有辦法當選，這也不會改變我的初衷，我會在任何的位子上，都盡自己最大的努力，去促進對於這個社會弱勢的人權益的確保。
我希望我的參選，可以讓社會關心。其實在你我的周遭，有很多的弱勢者、身心障礙者還有罕見疾病的患者，他們不論是受到環境或是制度的阻礙跟限制，導致他們沒有一個平等的機會，可以去追求自己想要的生活、去實現自己的理想。
可是我相信，賴清德總統和蕭美琴副總統，未來如果能夠當選，民進黨的執政團隊還有國會提出的立法委員一定能夠讓台灣的社會弱勢者的權益，獲得更多的保障。