中華職棒／味全龍徐若熙透露旅外先決條件！新賽季目標投超過百局
徐若熙在2022年進行Tommy John手術後，去年回歸雖然只留下5場出賽，但在總冠軍系列賽中扮演關鍵角色，2場先發吞下11局只失1分。今（15）日味全龍進行春訓開訓典禮，總教練葉君璋受訪談到徐若熙時，希望他在新賽季能突破100局，而徐若熙本人回應想完成任務，並提到旅外的先決條件。
記者林之越/綜合報導
總教練葉君璋在受訪時表示：「對於徐若熙還是會有一些控制，但他過去單季最多也只投了81局，所以我是希望他可以健康的投完100局、120局這樣子，那我覺得對於我們球隊的幫助就蠻大的。」
而徐若熙本人在聽到葉君璋總教練的期望後，回應道：「自己當然也會想要完成這項任務，因為是先發投手嘛，所以最主要就是吃局數，不管用什麼方式都要把局數吃下來。」「不管是私底下加強自己的體能，或是小肌肉訓練等等的，都要自己去做甚至做更多。」
當媒體提問到是否有旅外考量時，徐若熙則表示：「目前不會是心中的第一考量，因為都還沒有在中職投出長期的成績，所以不會去想那麼多。」「因為那種事情想這麼多也沒有用，反正就是出不去。」
徐若熙在2021年個人一軍首賽季，主投81局雖然只拿下3勝7敗，但防禦率維持在3.11。2022年動刀Tommy John手術後，在2023年回歸，共5場出賽主投15.1局只失2分，扮演味全龍奪冠關鍵之一，並在亞錦賽代表台灣隊力壓韓國、日本打線，新賽季表現值得期待。
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