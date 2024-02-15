向日本拋橄欖枝？金與正：岸田文雄訪問平壤可行！兩國能共闢未來
近來朝鮮半島局勢緊張，韓國昨（14）日宣布與古巴建交，被視作是外交一大突破。不知是否為了在外交上進行反制，北韓領導人金正恩胞妹金與正今日發表談話表示，只要日本願意做出政治決斷，日本首相岸田文雄訪問平壤進行兩國首腦會談可成行，兩國可以共同開闢新的未來。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《韓聯社》報導，金與正表示只要「日本摒棄對朝鮮行使正當防衛權利指手畫腳的陋習，不再拿已得到解決的日本人被綁架問題說事」，那麼兩國沒有理由不能走得更近，岸田文雄訪問平壤的那一天也可望到來。
不過，金與正也補充稱這是她的個人見解，北韓的領導高層對於改善朝日關係沒有任何構想，對於兩國是否接觸也並不關注。
日媒報導指出，岸田文雄將安排訪韓行，擬與韓國總統尹錫悅舉行首腦會談。而岸田文雄本月9日也曾經表示，正在開展具體行動，推進與北韓之間的領袖會談。
《韓聯社》報導指出，平壤當局之前就曾經表態，在不談核武與日人綁架問題的前提下，可謀求與日本改善關係，但像金與正這次發言，直接點名岸田文雄可以來訪，實屬罕見。
日本1月初能登半島強震，當時金正恩向岸田文雄致電慰問，祈求災民儘早回復正常生活，是金正恩首次向岸田發送電報，日本政府也回以感謝之意。當時就有分析人士指出，這可能是北韓想要釋放與日本改善關係的訊號。