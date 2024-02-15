李亦伸專欄／把林襄選進中華男籃培訓隊　應該會不錯

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「印象中以前的中華隊，是帶著很多人的期許出去比賽，輸了，技不如人，回來再多練，但現在，是連前面的準備都不足了，更別提大家都關心的保險問題⋯再浪費大家為這支球隊付出的努力以及時間！」劉錚在臉書寫下此刻心境。
台灣職籃蓬勃發展四年，兩個職籃聯盟原本12支球隊，現在還有11隊，大多數是大企業球隊，洋教練來來去去，洋將換過一輪又一輪，台灣職籃市場成了洋將、教練超級天堂，但中華男籃組訓、戰力、規格、機制，甚至球員代表國家隊的榮譽和尊嚴卻在「逐年消失」。
這些年中華職棒啦啦隊髮香文化和超人氣女模，媒體關注力、曝光、廣告收入、名聲早已超級聯盟頂級球星，PLG職籃和T1職籃兩個聯盟完全跟風，近兩年啦啦隊女模比職籃球星更夯、更有吸引力，曝光率和吸睛度更高。
突發奇想，我建議採取特案「把林襄選進中華男籃培訓隊」，應該會是很棒的創意和舉世獨一無二創舉，效果肯定不錯。
一、林襄可以為中華隊帶來超高人氣和媒體關注度。
二、林襄每天到場練他的拉筋、舞藝和微笑，跟隊友更多互動，可以有效激勵隊友士氣，忘記各種沮喪。
三、電視媒體可能天天到場，關注中華男籃訓練近況和即將到來的比賽。
四、反正中華男籃用人大概就是8-9人，最多10人，林襄特案可以在中華男籃編制外，就算佔一個名額也不會影響太多戰力。
五、林襄加入中華男籃隊，可以讓更多人忘記中華隊賽前一周集訓，球員參與度不高困境和問題，大家可以開心訪問林襄，跟她聊天。
六、聽說中華籃協會統一發言，針對劉錚的抱怨和情緒做出適當說明。
七、台灣籃球現在的環境、產業，職業籃球生態、競爭，SBL超籃冷漠、邊緣化，一言難盡，都不是任何單方面可以妥善處理和規畫的現實，讓林襄來代言、產生影響力、聚焦吸睛、帶來娛樂性和歡樂，或許可以消除許多沮喪和所有無法解釋的奇特怪象。
八、比起這些籃球鳥事，我更喜歡看林襄微笑+表演+帶來歡樂。
中華男籃已經不只是集訓和心態問題，職籃球團老闆、教練、球員，中華籃協領導人、主事者，體育署決策、官員，你們都有責任，但都缺少承擔和信念。
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