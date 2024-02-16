虎航促銷10:00開搶！日韓泰899元起、飛羽田2099元　星宇淡季9折

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另外，韓國部分，最低價格有飛往大邱，單程未稅價1,699元起；澳門部分，單程未稅價899元起，為此次活動最低票價；此外，越南則是單程未稅價1,799元起、泰國單程未稅價1,799元起。
台灣虎航「TIGERWOW新年促銷」各航線整理
日本：
台北/高雄-大阪 2,399元起
台北-新千歲 2,899元起
台北-羽田 2,099元起
台北-仙台 2,699元起
台北-茨城 1,899元起
台北-岡山 1,899元起
台北-函館 2,899元起
台北-新潟 2,699元起
台北-佐賀 2,099元起
台北-小松 2,099元起
台北-福岡 1,999元起
韓國：
台北-仁川 1,999元起
台北-釜山 1,999元起
台北-大邱 1,699元起
台北-濟州 2,299元起
高雄-金浦 1,999元起
泰國：
台北-曼谷1,799元起
澳門：
台北/台中/高雄–澳門 899元起
越南 :
台北–峴港 1,799元起
高雄–峴港 2,099元起
星宇航空也有推出指定航線9折起，即日起至2月20日23:59，可預訂出發日期即日起至6月28日淡季區間的機票。以飛東京來說，優惠日期為2024年即日起~2024年03月22日、2024年04月06日~2024年04月16日、2024年04月26日~2024年06月05日、2024年06月09日~2024年06月27日。