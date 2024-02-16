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虎航促銷10:00開搶！日韓泰899元起、飛羽田2099元　星宇淡季9折

▲台灣虎航促銷機票又到來，今（16）日10:00開搶，日、韓、泰、越、澳都有，最低飛澳門單程未稅899元起，飛羽田2099元起。（圖／翻攝自台灣虎航FB）
▲台灣虎航促銷機票又到來，今（16）日10:00開搶，日、韓、泰、越、澳都有，最低飛澳門單程未稅899元起，飛羽田2099元起。（圖／翻攝自台灣虎航FB）

記者葉盛耀/綜合報導

台灣虎航又有促銷機票！此次推出TIGERWOW新年促銷，今（16）日10:00開賣，至明（17）日23:59，可預定旅遊日期為即日起至2024年5月31日。此次促銷最低價格為澳門單程未稅價899元起，最熱門的日本也有單程未稅價1,899元起。此外，星宇航空也有推出淡季區間打9折優惠，即日起至2月20日23:59，可預訂出發日期即日起至6月28日淡季區間的機票。

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此次台灣虎航推出TIGERWOW新年促銷，包含日本、韓國、泰國、澳門、越南都有。最熱門的日本航線，最低為飛往茨城與岡山，單程未稅價1,899元起而飛羽田機場有2099元起，也有台北/高雄飛往大阪，則是2399元起。此次可預定旅遊日期為即日起至2024年5月31日，盡量避開3月底、4月初的日本賞櫻旺季，較有機會找到甜甜價的機票。

▲此次虎航飛日本，最低票價為飛往茨城，未稅價1,899元起，而飛羽田機場有2099元起。（圖／美聯社／達志影像）
▲此次虎航飛日本，最低票價為飛往茨城，單程未稅價1,899元起，而飛羽田機場有2099元起。（圖／美聯社／達志影像）
另外，韓國部分，最低價格有飛往大邱，單程未稅價1,699元起；澳門部分，單程未稅價899元起，為此次活動最低票價；此外，越南則是單程未稅價1,799元起、泰國單程未稅價1,799元起。

台灣虎航「TIGERWOW新年促銷」各航線整理

日本：
台北/高雄-大阪 2,399元起
台北-新千歲 2,899元起
台北-羽田 2,099元起
台北-仙台 2,699元起
台北-茨城 1,899元起
台北-岡山 1,899元起
台北-函館 2,899元起
台北-新潟 2,699元起
台北-佐賀 2,099元起
台北-小松 2,099元起
台北-福岡 1,999元起

韓國：
台北-仁川 1,999元起
台北-釜山 1,999元起
台北-大邱 1,699元起
台北-濟州  2,299元起
高雄-金浦  1,999元起

泰國：
台北-曼谷1,799元起

澳門：
台北/台中/高雄–澳門 899元起

越南 :
台北–峴港 1,799元起
高雄–峴港 2,099元起

星宇航空也有推出指定航線9折起，即日起至2月20日23:59，可預訂出發日期即日起至6月28日淡季區間的機票。以飛東京來說，優惠日期為2024年即日起~2024年03月22日、2024年04月06日~2024年04月16日、2024年04月26日~2024年06月05日、2024年06月09日~2024年06月27日。

▲星宇航空目前也有針對淡季期間，推9折優惠。（圖／星宇航空提供）
▲星宇航空目前也有針對淡季期間，推9折優惠。（圖／星宇航空提供）

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