中華職棒／前樂天蘇俊羽正式引退！獲富邦悍將測試 仍退出職棒
前樂天桃猿投手蘇俊羽，在16日凌晨宣布選擇引退，結束約10年的球員生涯，他曾在今年被樂天戰力外釋出，富邦悍將也有意讓他測試，不料蘇俊羽卻在16日就宣布退出棒壇，提前結束職棒生涯。
記者吳政紘/綜合報導
蘇俊羽在IG發文：「很難抉擇，很糾結的一個決定，身體狀況跟考量現實的關係，讓我無法在職棒的舞台持續發光發熱，謝謝我在職棒生涯將近快10年的時間，持續關心與支持我的大家，我決定為我的職棒生涯畫上句點，朝新的方向前進，我還是很愛棒球，不會忘記棒球佔我人生中很大的意義。」
蘇俊羽曾是過去樂天主力先發輪值人選，他是Lamigo2015年選秀會第5輪指名，2018年12場出賽有10場先發，面對中信兄弟曾投出123球完封勝，不過之後2020年因為肩膀夾擠，球速退到只有136公里。
但他仍順利克服困難，回到投手丘，沒想到才短短不到3年時間，又因為反覆傷勢影響，只好離開職棒。
蘇俊羽生涯出賽34場，4勝7敗，防禦率6.13，提前結束職棒生涯。跟蘇俊羽同樣是2015年選秀進入職棒的有王柏融、葉家淇、朱育賢、林承飛、王躍霖、嚴宏鈞還在職棒打拚。
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