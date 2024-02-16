索羅門群島4月將大選！對中關係成關鍵議題 傳在野尋求與台復交
2019年與台灣斷交的索羅門群島（Solomon Islands），4月將舉行大選，各政黨陸續展開競選活動，有外媒指出，該國與中國的安全和經濟關係，預計將成為此次大選的關鍵議題，並有索國在野陣營議員透露，不排除尋求重新和台灣建立外交關係。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《路透社》報導，索羅門群島現任總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）2019年上台後，隨即與台灣斷交並和中國建交，後來更與北京達成安全協議，震驚美國和澳洲，也點燃美中爭奪太平洋影響力的外交角力導火索。
報導引述《索羅門星報》（Solomon Star）內容，指索國反對黨陣營的國會議員小肯尼羅瑞（Peter Kenilorea Jr.），不斷強調須審查對中安全協議的必要性，並尋求重建與台灣的外交關係。
反對陣營領袖瓦爾（Matthew Wale）13日也在競選活動上表示，中國固然是軍事和經濟超級強國，與之建交雖有利可圖，但也必須檢視索國的國家利益究竟為何，並批評現任總理蘇嘉瓦瑞在與中國建交前，沒有先與各省政府充分磋商，結果導致最大省馬萊塔省（Malaita）數年來拒絕與北京合作，建議以全民公投解決相關爭議。
與此同時，蘇嘉瓦瑞則重申了他「向北看」（look North）為基礎的治國方針，揚言將進一步深化與北京的安全、經貿關係，同時保留澳洲等「傳統」盟友。