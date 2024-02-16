快艇還漁船？陸船越界遭海巡追捕翻船釀2死 郭正亮：性質差很遠
海巡署金馬澎分署本（2）月14日下午1時許，在金門北碇島東方1.1浬(禁止水域內0.86浬)發現一艘陸籍「無船名」快艇越界，追捕過程中導致其不慎翻覆，4名陸船人員落海，2人不幸溺斃，中國國台辦強烈譴責「嚴重傷害兩岸同胞感情的惡性事件」。對此，前立委郭正亮15日表示，海巡署要儘快公布調查結果，說明是走私快艇還是漁船「性質差很遠，若是走私那就不客氣了」。
記者林莞茜／綜合報導
前立委郭正亮15日在《國民大會》節目中表示，海巡署稱是快艇，國台辦直接講那是漁船，「若是漁船，那就會很傷」。因為走私快艇跟漁船是不一樣的，如果是漁船，難免會不小心越界捕魚，兩岸多少會寬容一點，但若是走私快艇，那就不客氣了，因為對方是為了犯罪而來。
郭正亮也說，不過是因為海巡署追船，對方逃逸而自己翻船，並不是被砲擊。而根據了解，該艘陸船14日進入金門海域，遭海巡署人員追緝，由於拒檢蛇行導致翻覆，船上4人落海，其中2人不幸溺斃，海巡署指出，涉案人船由金門海巡隊帶返調查，並報請金門地檢署指揮偵辦；另2名死亡船員部分，將透過管道聯繫陸方家屬處置。
中國國台辦則發聲強烈譴責，要求台方立即查明事件真相，協助罹難漁民家屬妥善處理善後事宜。並正告台灣當局，尊重兩岸漁民在台灣海峽傳統漁區作業的歷史事實，「確保大陸漁民人身安全，切實杜絕此類事件再度發生」。