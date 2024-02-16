MLB／不妙！巨人好手鄧愷威傳傷情　美媒透露預計缺陣時間

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根據《舊金山紀事報》記者Susan Slusser報導指出，台灣好手鄧愷威近日遭遇左斜肌拉傷，必須缺陣2至3週，另外巨人陣中的二刀流好手Reggie Crawford也在練習時背闊肌拉傷，需要休息一個月左右，巨人隊總教練Bob Melvin也表示：「他們是我會想在大聯盟春訓觀察的人，但是不幸受傷了，兩名選手都非常有才華，球團會給他們適當的休息時間，等待傷癒後重新再回到舞台。」
鄧愷威去年入選中華隊經典賽國手，雖然在經典賽表現不理想，但回到美國後表現不俗，球季中自2A被巨人隊升到3A層級，並在所屬聯盟「打高投低」的情況之下，仍能有不錯的發揮，季末球隊為了避免鄧愷威在規則5被挑走，也將他將放進40人名單，今年也是鄧愷威首度以大聯盟選手身分參加春訓。
巨人總裁表示 要給予年輕投手更多機會
今年二月初巨人與運動家達成交易共識，將34歲先發投手Ross Stripling送出，巨人隊棒球營運總裁Farhan Zaidi也提到，將給予小聯盟選手更多機會挑戰大聯盟舞台，Farhan Zaidi說到：「會進行交易很大程度上，是因為我們對於農場年輕投手擁有高度熱情和興奮，我們已經在球團高層會議上，提到了很多次這些年輕投手。他們許多人自一月初以來，就一直在球員發展中心訓練，所以我們非常了解他們的狀況，希望他們能獲得更多出賽機會。」
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