藍營2026艱困選區有望？徐巧芯曝綠弱點：謝龍介、柯志恩大有可為
2024總統、立委選舉落幕，下一步便開始陸續關注2026縣市長選舉，其中在六都戰況，國民黨新科立委徐巧芯認為，新北市是激戰區，台北市長蔣萬安、桃園市長張善政連任機會相當高，台中可能由立法院副院長江啟臣出馬，而綠營本命區台南、高雄，國民黨立委謝龍介跟國民黨不分區立委柯志恩都大有可為。
記者林莞茜／綜合報導
國民黨新科立委徐巧芯15日參與節目《新聞大白話》錄製，論及接下來的六都選舉，她表示「很多人是要爭取連任的」，在市政做的不錯，在整個2024選舉也走出去，受到很多歡迎的，包括蔣萬安也好、張善政也好，「我覺的他們連任的機會都相當高」：至於台中因為盧秀燕的市政成績、民調滿意度，還有江啟臣本身過去的經歷也都不錯，現在又是副院長，也很有機會。
接下來就是激戰區新北市，以及台南、高雄能不能夠打下來？徐巧芯也提到，過去在艱困選區沒有培養人才、沒有在地深耕、蹲點，這是國民黨沒有做好的。
不過徐巧芯也說，如今台南、高雄他們都碰到了「民進黨已經做滿兩任，要換人的狀況之下」目前民進黨也都沒有非常強悍的人選，因此她認為，謝龍介跟柯志恩，仍然是大有可為的。