這數據讓美元回落！日圓一度升破150 新台幣早盤回升快1角
美國公布1月零售銷售數據，揮別過去半年消費暢旺局面，重燃市場對美國聯準會（Fed）提前降息的預期，美元指數回落，日圓兌美元一度升破150，之後又拉回至150.17價位附近，不過，新台幣兌美元在龍年開工首日收貶後，今（16）日早盤止貶回升，來到31.345元，升值8分，目前在31.349元震盪整理。
記者顏真真／台北報導
雖然美國1月整體與核心消費者物價指數（CPI）年增率都高於預期，支撐美元指數往105元靠攏，一度來到104.98，但在美國商務部公布美國1月零售銷售降幅大於市場預期，市場正面解讀有助於Fed提早降息，美元指數回落到104.38附近。
至於亞洲主要貨幣兌美元一度回升，之後又拉回，其中日圓兌美元盤中曾回升至149價位，來到149.81，目前又回到150.16附近，韓元早盤也一度來到1327.93兌1美元，目前也拉回至1332.99附近，而離岸人民幣兌美元從7.2152拉回至7.2208震盪。
新台幣兌美元在龍年首個交易日收貶後，今日早盤在美元回落及台股開低跌後翻紅，新台幣也止貶回升，一開盤就升破31.4元，以31.39元、升值3.5分開出後，一度升至31.345元，升值8分，目前31.349元震盪。