台股退去激情！早盤漲60點 台積電熄火換重電與泛神盾集團表現
美股昨（15）日漲多跌少，台北股市在昨日大漲548點後退去激情，以18639點開低，隨後指數向上，一度漲69點，來到18715點。權值王台積電熄火，開高走低，跌5元，來到盤下692元的位置。昨日強勢的AI概念股今日漲跌互見，廣達跌3.5%但技嘉大漲5%。另外，重電族群與泛神盾集團成為盤面焦點，開始輪動起來強勢過大盤。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數15日上漲348.85點，或0.91%，收38773.12點；那斯達克指數上漲47.03點，或0.3%，收15906.17點；標普500指數上漲29.11點，或0.58%，收5029.73點；費城半導體指數下跌7.31點，或0.16%，收4558.10點。
台北股市今日沒了激情，龍年第二個交易日以18639點開低，隨後指數向上，一度漲69點，來到18715點。晶圓代工龍頭、權值王台積電昨日大漲51元，漲幅7.89%，來到697元，但今日熄火，早盤原本還上漲2元來到699元，但隨後跌5元，來到盤下692元的位置。
其他晶圓代工如世界先進漲1%、力積電漲2%多。聯電雖然小跌，但聯電集團其他表現不錯，同泰、聯陽漲3到4%，原相、矽統、宏齊漲1%。其他重要電子股，如聯發科也開高走低，在平盤之下。大立光跌0.6%，國巨跌1%，日月光逆勢強漲4.7%、台達電漲2%。鴻海、群創、友達小漲，旺宏漲0.7%。
AI概念股漲跌互見，像是廣達跌3.5%，緯創與緯穎來到平盤、英業達小漲、技嘉大漲5%。宏碁強勢漲3%、華碩漲0.6%。今日重電族群表現搶眼，士電漲6%、世紀鋼漲5%，中興電、華城與森崴能源漲2到3%。泛神盾集團也不遑多讓，神盾漲逾6%、安國漲5%，芯鼎、安格與晶相光漲2到3%。