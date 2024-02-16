NBA／Curry與「女Curry」互尬！ Sabrina：「這是不敢想像的」
2024年NBA全明星賽將於台灣時間(19)日前往印第安那舉行，而除了備受矚目的明星對抗賽，三分球大賽上也有讓人眼睛為之一亮的安排，金州勇士一哥Stephen Curry將與有「女版Curry」美名的Sabrina Ionescu，在今年全明星賽的三分球大賽上正面對決，外界也好奇誰能贏得勝利，而對於Sabrina Ionescu而言，能跟Stephen Curry同場競技，是她過去從不敢想像的。
記者陳品翔/綜合報導
現效力於WNBA紐約自由人隊的Sabrina Ionescu，在上一屆的WNBA三分球大賽上，一度連續命中20球，寫下新紀錄，決賽上她總計只投失2球，得到驚人的37分，締造了WNBA三分球大賽史上最高得分紀錄，今年NBA明星賽上，她與Stephen Curry將正面對決。Sabrina Ionescu說到：「我有一張照片，我想是我大概10歲的時候，我在球員通道裡Stephen Curry和擊掌。顯然作為一個從小自灣區長大的人，Curry是我成長過程中，相當崇拜的一名球員。」
Sabrina繼續說到：「對我來說，這一刻不僅僅只是一場對決，當我意識到從10歲起就一直仰慕的人，我竟然將跟他同場競技，這是我從未敢想像的。所以我理解我現在的心情，知道那個小時候的我，從未想過會有這樣的機會，我是在為她而戰。」
至於Stephen Curry勇士隊的隊友，是較看好誰能贏得勝利，Klay Thompson認為Ionescu能獲勝，他說到去年這位WNBA射手就締造新紀錄，應該能贏下最終勝利。而「嘴綠」Draymond Green則是力挺Curry，並說到：「能成為有史以來最偉大的射手是有原因的，這場比賽絕對讓人感到興奮，當然Curry正在前往獲勝的路上！
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