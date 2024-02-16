韓國瑜今擬朝野協商 黃國昌：藍接受提早開議就不會變那麼複雜
國會即將開議，日前國民黨立法院黨團連署要求在20日開議前，先邀請行政院長陳建仁到立院報告過去8年的食安議題，並由立法院長韓國瑜今日召集朝野協商。對此，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今（16）日出席晨會時表示，靜待院長辦公室發通知，「一接到就會參與協商」，提早開議是民眾期待，民眾黨保持開放態度，看大家意見是什麼。
記者邱新博／台北報導
民眾黨立法院黨團今天上午7時30分開晨會，黨主席柯文哲也到場參與，會議進行至超過9點才結束。對於立法院長韓國瑜可能會在下午召集食安報告時間的協商，黃國昌表示，有開臨時會的部分，目前靜待院長辦公室發開會通知，「我們一接到開會通知就會參與協商」。
黃國昌說，希望早點開議是整個台灣社會期待，今天搞到程序這麼複雜，民眾黨也不樂見，「不過沒關係，既然國民黨團都發出請求，民眾黨就靜待院長通知協商，程序上用開放態度配合」。
媒體提問，但依據規定，法定會期不能召開臨時會，民眾黨態度改成希望早點開議再協商？黃國昌說，其實早點開議一直是台灣民眾黨立場，這是為什麼剛剛說，如果當初接受民眾黨提出的16日開議建議，今天事情也不會變這麼複雜，「但我覺得事情過了就過了，我們保持開放態度，看今天院長召集協商後，各黨團彼此高見是什麼，台灣民眾黨都樂於配合」。
媒體追問，因此民眾黨是不排斥17日開臨時會？黃國昌說，提早開議本來就是我們主張，也希望說在會期一開始盡可能保持和諧，這種議事程序的事項，保持開放態度，聆聽兩黨團意見。