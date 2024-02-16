NBA/勇士老闆談球隊未來目標！ 「永遠不當樂透區球隊」
美國職籃NBA金州勇士隊老闆Joe Lacob，今(16)日在接受美媒訪問時，透露了勇士隊未來的目標，就是「永遠不當樂透區球隊」，希望球隊每個賽季都能保持高度競爭力，具備足夠爭冠本錢，Joe Lacob也表示，勇士隊在交易截止日前原本有機會減少8000萬美元(約25億新台幣)的開支。
記者陳品翔/綜合報導
Joe Lacob談到交易截止日前，勇士僅有將Cory Joseph交易出去換取部分現金，並說到：「這是一次艱難的交易截止日，我們必須在很短的時間之內，做出一些相當重大的決定，並且這當中還含有一些賭的成分。同時我們也必須確保，未來操作上的靈活性。在截止日到來之前，勇士曾有機會減少8000萬美元的開支，但我們沒有選擇那麼做。」
「關於未來，我們的首要計劃，實際上是要擺脫奢侈稅，我們認為自己有辦法做到這些，這就是我們的計劃，不單單僅是脫離第二級奢侈稅線。這對我們來說很重要，事實上未來我們需要擺脫奢侈稅，這樣才能從帳面上消除重複被課稅的問題。我們不想成為重複繳稅者，因為代價太高昂了，但這也不是代表我們不會繳稅，而是得看看一直繳稅的壞處是什麼。」
Joe Lacob也提到勇士隊的未來展望，就是每個賽季都能夠成為冠軍有利爭奪者，且希望永遠都不要當樂透區的球隊，他表示：「我可以告訴你，金州勇士的目標是永遠不當樂透區球隊，我們希望能夠持續保持競爭力，目標就是不斷贏球，而且如果有可能的話，最好是贏得總冠軍，或者是每個賽季，都能夠成為冠軍的有力爭奪者。」勇士隊目前戰績26勝26負，暫居西部第10，近期狀態不錯，近9場比賽搶下7勝。
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