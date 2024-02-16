NBA／義大利射手Gallinari加盟公鹿！重聚老河流 放棄快艇、騎士
在NBA打滾14年的義大利資深射手Danilo Gallinari將與密爾瓦基公鹿簽約，根據美媒《The Athletic》記者Shams Charania報導，包括洛杉磯快艇、克里夫蘭騎士和芝加哥公牛等隊對他表示興趣。然而，他選擇與過去效力快艇時期的前教練「老河流」Doc Rivers重聚，希望在發揮所長。
記者路皓惟/綜合報導
35歲的Gallinari是買斷市場上最為矚目的自由球員之一，即便有多支球隊展露簽約興趣，但他與公鹿新教頭Rivers有過師徒情，因此決定投身公鹿，和「字母哥」Giannis Antetokounmpo、Damian Lillard一起聯手。
本賽季Gallinari在華盛頓巫師和底特律活塞一共出賽32場，平均場均得到7.3分、2.8個籃板。今年1月，他在一筆四人交易案中被送往活塞，但在僅僅出戰6場比賽就被裁掉。
Gallinari本季拿手的三分球命中率僅為35.5%，而過去4個賽季中有3個賽季的三分球命中率達到40%，僅在2021-22賽季略低於此，為38.1%。
經驗豐富的Gallinari將為公鹿帶來幫助，尤其是先發Khris Middleton因腳踝扭傷缺席近期5場比賽，他將能替公鹿的前場輪替陣容中發揮影響力。
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