獨家／峮峮洩中信啦啦隊「暴增10位新妹」！經紀人鬆口證實了

啦啦隊慈妹被KID扛起學滑步舞！美腿空中踩踏不慎走光　急P小草莓

▲慈妹被KID扛起拍攝滑步舞影片，卻不慎走光，後製緊急用小草莓遮住。（圖／慈妹IG）
▲慈妹被KID扛起拍攝滑步舞影片，卻不慎走光，後製緊急用小草莓遮住。（圖／慈妹IG）

記者薛羽彤／綜合報導

25歲的慈妹（彭翊慈）是富邦啦啦隊「Fubon Angels」的成員，人氣頗高的她，常登上各大綜藝節目。昨（15）日慈妹在IG放上自己拍攝滑步舞的影片，過程中KID（林柏昇）將她整個人抬起來，由於禮服開衩過高，讓慈妹意外走光，還用小草莓遮住。

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▲慈妹不慎走光，後製用小草莓遮住。（圖／慈妹IG）
▲慈妹不慎走光，後製用小草莓遮住。（圖／慈妹IG）
慈妹昨日在IG上PO岀最近很夯的滑步舞（Slick back），寫上「學了好久Slick back，終於有飄在空中的感覺，飄的比誰都還高，很厲害吧！」影片中，KID突然經過將她整個人扛起來，慈妹的一雙美腿在空中不斷踏步，由於禮服左側開衩過高，慈妹雙腿動作時不慎走光，影片後製還用小草莓遮住。

▲（圖／慈妹IG）
▲慈妹是「 Fubon Angels 」的成員，人氣頗高，常登上各大綜藝節目。（圖／慈妹IG）
拍攝完偷吃步版本的滑步舞，慈妹笑說：「KID哥很厲害好辛苦」，好友琳妲看到後直呼：「好變態的感覺」，KID也回「她逼我拍的好嗎！就是想讓我被罵～」。網友見狀後紛紛大喊，「放開那顆草莓」、「好羨慕KID」、「KID哥放開你的手，讓我來抱就好！」、「放開慈妹，草莓走開」。

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