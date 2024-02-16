NBA／「湯神」Klay Thompson遭勇士下放板凳！近10個賽季以來首次
柯瑞（Stephen Curry）率領的金州勇士預計在今（16）日對陣猶他爵士，賽前傳出消息，勇士另一主力「湯神」湯普森（Klay Thompson）本場將以板凳出發。令人震驚的是，撇除2020、2021賽季因傷缺陣，這是他自2012年的新秀年以來，首次以非先發身份出賽，期間長達近10個賽季。
記者林之越/綜合報導
Klay Thompson在2011年被勇士隊以第11順位選中，是勇士2015、2017、2018年拿下三座冠軍的元老功臣之一。在2019年總冠軍賽的第6戰中，灌籃落地不慎受傷，導致左膝十字韌帶撕裂，勇士當屆也和冠軍失之交臂。
花費了2020、2021年兩個賽季養傷，直到2022年賽季回歸，例行賽交出場均20.4分、3.9籃板、2.8助攻的優質成績單。更重要的是，幫助勇士再次拿下總冠軍，完成了8年4冠的成就，且期間的所有出賽，都是以先發身份上場。
Klay Thompson本季表現略為下滑，平均得分17分、3.5籃板、2.2助攻，命中率4成15是歷年新低，而三分球命中率也為生涯新低的3成68。
不過外界猜測，勇士球團選擇把他放入板凳的因素，或許還是和近日對上洛杉磯快艇的比賽有關。昨（15）日在末節讀秒階段，勇士落後快艇3分，但Klay Thompson卻做出了不合常規的犯規出手，讓對手獲得兩罰機會，最終反撲未果，以125：130輸球。
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