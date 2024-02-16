新台幣早盤升快1角！專家估元宵前「易升難貶」 但留意3月恐變盤
新台幣兌美元止貶回升了，今（16）日早盤一度來到31.33元，升值快1角。外匯專家認為，依照傳統慣例，元宵節前新台幣都「易升難貶、遇強不易弱」，但元宵過後，新台幣資金會慢慢回籠金融機構，新台幣也會慢慢轉弱，加上3月20日美國聯準會（Fed）將再開會，目前預期降息機率不大之下，美元可能再度被吹捧，要留意3月新台幣兌美元可能回貶，可能貶回31.5至32元價位。
記者顏真真／台北報導
台新銀行首席外匯策略師陳有忠接受《NOWnews今日新聞》採訪指出，依據傳統慣例，元宵節以前都屬於農曆年節期間，還是會有紅包、出國旅遊換匯等資金需求，新台幣需求孔急，新台幣資金會比較趨緊，就連金融業要拆款也會避開這段時間。因此，元宵節前新台幣多半是「易升難貶」，只是因短線美元翻強干擾，導致新台幣沒像往年過年前後升幅這麼大，但要弱也不容易。
陳有忠進一步分析，元宵節前仍在農曆春節期間，還在資金需求高峰期，因此，元宵前新台幣還是「遇強不易弱」，要等到元宵過後，新台幣資金才會慢慢回籠，屆時新台幣就可能變盤，年關用不到的新台幣就會存到金融機構，新台幣會轉弱、比較回貶。
此外，3月也要留意美元方向。陳有忠說，由於美國聯準會下次開會是在3月20日，目前市場預期提前降息機率不大，3月美元仍「遇強不弱」，2月也是原因導致美元彈升，預料3月美元又會受到市場吹捧，畢竟美元仍具利差誘因，因此，他提醒3月要留意新台幣回貶。而目前市場也有人預估3月新台幣可能貶回31.5元至32元。