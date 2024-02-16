新會期擬與國民黨合作法案 柯文哲：黨團主任協商下周拜訪時間
新國會即將開議，在法案方面，民眾黨立法院黨團擬尋求與國民黨團合作。民眾黨主席柯文哲今（16）日表示，兩邊都有黨團主任，先讓黨團主任協商一個方便拜訪的時間，他也透露時間落在下周。在合作法案部分，民眾黨團總召黃國昌說「保持開放態度」，在國會改革、司法改革，國民黨立委都有積極提意見與表態，而若能促進未來優先法案推動則是最重要的事情。
記者邱新博／台北報導
民眾黨團今天上午7時舉行晨會，柯文哲也出席。在會議結束後，柯文哲與黃國昌皆出面受訪，對於有意和國民黨就法案的推動來進行合作，黨團也將安排拜訪國民黨團？柯文哲回應，「兩邊都有黨團主任，先讓黨團主任協商一個互相方便拜訪的時間，會在下禮拜處理」。
黃國昌補充，今天開會決議，請黨團辦公室主任主動跟國民黨團辦公室主任聯繫，看看國民黨團三長、或其他有興趣參與的委員，看是要他們過去或是邀請國民黨委員們來，大家方便和諧，能好好促進未來優先法案推動這是最重要的事情。
對於可以合作的優先法案，黃國昌強調，「保持開放態度」，目前大家看到的不管是國會改革議題，或是司法改革的議題，國民黨立委在這段時間都有積極提意見跟表態，民進黨承諾多年卻跳票的法案，若在野黨能相互合作趕快通過，回應台灣社會需求，是好事。
而有媒體問柯文哲，旅行公會擬針對政府禁止旅行社召募赴中旅遊團邀請三黨討論，柯文哲質疑，這個行政命令基於哪個法律基礎上？憲法、法律、行政命令，行政命令不能違反法律，政府下令後，不知道出於哪條法律。
柯文哲說，黨團主任會主動邀請公會理事長，法律在哪卡住，先了解訴求，主動接觸。