開學日宣導書包減重政策　蔣萬安：編12億經費改善置物櫃空間

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媒體聯訪時，媒體詢問因為現在北市有推行書包減重，那其實很多小朋友因為課後或上安親班，書包很難減重，那這部分市府會有什麼對策嗎？蔣萬安表示，身為孩子，3個孩子的父親，其實他也非常關注孩子書包的重量，都很希望孩子書包能夠越輕越好，當然也不影響他的學習，先從學校開始進行書包減重的規劃，所以也透過很多方式告訴孩子們，其實今天會用到的書本放在抽屜櫃，不會用到就放在學校的置物櫃，就不需要每天把所有的課本教材，放到書包帶回家又全部帶到學校。
蔣萬安也提到，當然還有一些小撇步，比如說水壺不要裝滿水，那到學校以後飲水機再裝水等等，希望透過各種方式，一點一滴讓書包能夠減輕，標準是希望每一個書包的重量不超過孩子體重的8分之1，北市府也規劃接下來3年的計畫，總共編列12億的經費，透過整個普通教室的改建，最重要的是教室後的置物櫃，三年，然後會針對5400間的教室，而且讓老師跟孩子共同參與整個置物櫃的設計，導入相關的美學以及創意發想，透過這樣的方式，讓每間教室的置物櫃有足夠的空間，讓孩子把應該留在學校教室的書本放在置物櫃，一步一步來達到為孩子書包減重的目標。
媒體問剛剛在校門口迎接小朋友，是送禮物還是送紅包啊？內容是什麼？蔣萬安說，紅包袋裡面有兩件東西，一個是東新國小的徽章，另外一個是一張小紙條，上面有燈謎，所以孩子們在東新國小，中午都可以到學校輔導室來兌換獎品，有一個集點的制度，那孩子看到這個紙條也會很開心，因應接下來元宵節，孩子可以多了解一些燈謎，然後也可以跟家人互動，互猜燈謎。