薛之謙「公然偷拍電影」犯法了！粉絲狂護航：拍照發朋友圈很正常
中國大陸創作歌手薛之謙，唱紅〈演員〉、〈醜八怪〉、〈天外來物〉等多首歌曲，廣受年輕粉絲愛戴。昨（15）日他在微博發表電影《飛馳人生2》觀後感，文中夾雜數張電影銀幕畫面，這個「偷拍」的舉動被大批網友罵翻，還因此登上微博熱搜，但他的粉絲卻狂護航說：「拍照發朋友圈很正常。」
記者黃雅琪／綜合報導
薛之謙昨日在微博發文，寫了一大篇電影《飛馳人生2》觀後感：「幹我們這行的規矩就是，各大音樂平台放假前交不出母帶，那大年初四是絕對發不出新歌來的，所以為了死趕〈AI〉這首歌，我錯過了韓寒《飛馳2》的首映禮」，他提到自己是在首映後才去看電影的，想不到卻看到哭了：「超出了心理預期，被逼下了木魚的眼淚！」直誇電影非常好看。
薛之謙整篇電影觀後感沒問題，但他在文中放上的「電影銀幕畫面」卻引發爭議，網友們認為此舉已經違法「再怎麼宣傳也是盜攝，就算畫面和官方放出來的物料一樣，那也是盜攝！」、「平常人沒有意識自己拍照發了朋友圈，但是一個公眾人物這麼光明正大的真是⋯⋯」但薛之謙的粉絲們堅持護航「沒有熱度硬蹭熱度，朋友圈那麼多人拍攝電影鏡頭內容文字，怎麼沒去挨個告？」、「你們都不闖紅燈的嗎？如果這也違法，誰還上馬路。」
稍早，薛之謙更新微博：「祝你慧眼，識圖看片，本尊在謝，你在塞臉，習慣示眾，罪帶笑點，此心光明，亦復何言。」他發了一段打油詩回應偷拍電影事件，顯然是毫無悔意，再被網友斥責「作為公眾人物明知做了錯誤的引導，還嘴硬糊弄狡辯，粉絲也都跟著學，無語。」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道