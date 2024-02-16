限5天！7-11盒裝咖啡、奶茶買2送2　全家「辛拉麵、餅乾」買1送1

超商本周優惠更新！因應特殊節慶檔期，7-11「超值五六日」本周仍暫停。不過迎接2月17日補班、2月24日元宵節，還是有買一送一好康。即日起至2月17日，用3大支付（icah2.0、icash Pay、OPEN錢包）結帳，包含CITY系列咖啡、零食、糖果、啤酒、健美機能5大類商品，單筆滿222元現折22元、滿999元現折110元。
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以下單筆滿222元再折22元（指定支付）
◾大杯濃萃美式買2送2
◾大杯濃萃拿鐵買2送2
◾咖啡珍珠歐蕾買2送2
◾經典純奶茶買2送2
◾WEETORY可可球買1送1
◾西雅圖盒裝咖啡買1送1
🟡全家便利商店
全家會員優惠自2月14日至2月18日限時5天，本周DM共有12款商品，半價商品共4款，包括UCC赤濃醇黑咖啡平均18元、辛拉麵香辣雞肉風味平均30元、好多魚餅乾平均13元、好來全亮白牙膏平均60元。
另有亮點商品，牧場直送4.0鮮乳1858ml特價139元，同容量家庭號一般約180元至210元不等。
🟡萊爾富
即起每周推出「限時殺5日」限定優惠活動，2月14日至2月18日到門市購買指定商品享優惠，售完為止。本周10款商品雖然都沒有買一送一，但還是有便宜可撿，UCC咖啡乳飲品原價49元，加8元多1件，平均特價29元、約5.8折；另有巧克力買2送1，以及巧菲斯平均不到10元。
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