快訊／大樂透、威力彩頭獎都破億！2/15獎號出爐　中了開工就退休

限5天！7-11盒裝咖啡、奶茶買2送2　全家「辛拉麵、餅乾」買1送1

▲超商本周會員優惠好康更新，7-11盒裝咖啡、拿鐵、奶茶買2送2；全家則有辛拉麵、餅乾、牙膏買一送一。（圖／記者葉政勳攝）
▲超商本周會員優惠好康更新，7-11盒裝咖啡、拿鐵、奶茶買2送2；全家則有辛拉麵、餅乾、牙膏買一送一。（圖／記者葉政勳攝）

記者黃韻文／綜合報導

🟡7-ELEVEN
超商本周優惠更新！因應特殊節慶檔期，7-11「超值五六日」本周仍暫停。不過迎接2月17日補班、2月24日元宵節，還是有買一送一好康。即日起至2月17日，用3大支付（icah2.0、icash Pay、OPEN錢包）結帳，包含CITY系列咖啡、零食、糖果、啤酒、健美機能5大類商品，單筆滿222元現折22元、滿999元現折110元。

我是廣告 請繼續往下閱讀
此外，活動期間另有5折商品，皆可疊加3大支付工具滿額立折活動。舉例來說，濃萃美式買2送2，加上滿222元折22元，若是買3組計算，單杯原價50元、平均最低23元，比買一送一便宜。

以下單筆滿222元再折22元（指定支付）

◾大杯濃萃美式買2送2
◾大杯濃萃拿鐵買2送2
◾咖啡珍珠歐蕾買2送2
◾經典純奶茶買2送2
◾WEETORY可可球買1送1
◾西雅圖盒裝咖啡買1送1

▲7-11指定支付結帳，滿222元現折22元。（圖／業者提供）
▲7-11指定支付結帳，滿222元現折22元。（圖／業者提供）
🟡全家便利商店
全家會員優惠自2月14日至2月18日限時5天，本周DM共有12款商品，半價商品共4款，包括UCC赤濃醇黑咖啡平均18元、辛拉麵香辣雞肉風味平均30元、好多魚餅乾平均13元、好來全亮白牙膏平均60元。

另有亮點商品，牧場直送4.0鮮乳1858ml特價139元，同容量家庭號一般約180元至210元不等。

▲全家會員優惠至2月18日。（圖／業者提供）
▲全家會員優惠至2月18日。（圖／業者提供）
🟡萊爾富
即起每周推出「限時殺5日」限定優惠活動，2月14日至2月18日到門市購買指定商品享優惠，售完為止。本周10款商品雖然都沒有買一送一，但還是有便宜可撿，UCC咖啡乳飲品原價49元，加8元多1件，平均特價29元、約5.8折；另有巧克力買2送1，以及巧菲斯平均不到10元。

▲萊爾富「限時殺5日」限定優惠活動。（圖／業者提供）
▲萊爾富「限時殺5日」限定優惠活動。（圖／業者提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

補班日提神咖啡！全家今起美式、拿鐵買1送1　7-11美式25元剩2天

開工咖啡優惠包！7-11美式買8送8可寄杯　星巴克、全家拿鐵買1送1

補班日星巴克買一送一！五桐號「第二杯半價」　10大手搖飲料優惠

補班日麥當勞、肯德基「買一送一」！必勝客、拿坡里6大速食優惠

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞