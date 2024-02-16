保濕過頭長痘痘？油水比例是關鍵！皮膚醫揭護膚重要心法
近期天氣忽冷忽熱，膚況也跟著超不受控，一下太乾、一下太油，許多廣告都會宣傳「保濕最重要」的概念，有些民眾因此認為，就是因為保濕不夠，才讓痘痘等各種問題跟著來。但台大醫院皮膚部主治醫師廖怡華對《NOWnews今日新聞》指出，其實每個人的膚況都不一樣，不用一昧追求「保濕力強」的產品，找出最適當的油水比例才是關鍵。
記者林志怡／台北報導
衛福部食藥署表示，有民眾疑惑，是不是因為肌膚保濕不足才會長痘痘，但其實最重要的是，要選對適合自身膚質的產品，並且適量使用，別聽信廣告效果濫用保濕產品，避免造成皮膚毛孔堵塞。
食藥署也表示，過度擦保濕甚至會引發皮膚過敏，尤其是對某些成分敏感的人，長期使用可能會導致慢性皮膚炎，若有痘痘的困擾，應先找皮膚科醫師診治。
廖怡華接受《NOWnews今日新聞》電訪時進一步指出，使用保濕產品後、出現長痘痘的情況，並不是保濕過頭，而是保濕產品的油性太強所致，有些民眾屬於油性肌膚，可能使用乳液狀的產品就足夠，但有些人皮膚非常乾燥，比如異味性皮膚炎患者等，可能就會需要油性強一點的類型。
因此，廖怡華提醒，保濕產品的油水比例各不相同，民眾在挑選時，可以詢問藥妝店的藥師、或直接詢問醫師的建議，或是先通過試用品確認合不合適，也提醒敏感性皮膚的民眾，盡量避免挑選含有防腐劑或香精等添加物的款式。