晶片制霸！黃崇仁讚台灣競爭力實在嚇死人：是做AI成品硬體的首都
晶圓代工廠力積電董事長黃崇仁，近日接受媒體專訪時提到，台灣科技業板塊分成三塊，AI、半導體跟代工業，而台灣半導體已30年，台灣非常集中發展這個產業，所以才能這麼有特色，也讓台灣的重要性越來越明顯「其實台灣本來就是全世界做AI成品硬體的首都」，別的國家發展成本落差太大。
記者林莞茜／綜合報導
黃崇仁在節目《年代向前看》節目中，以「晶片AI制霸 台灣是科技強國」為題指出，大陸不只受到美國限制，在他們經濟成長後人工成本太高，代工業都開始走出去，黃崇仁說，他有跟一些代工業董事長聊過，他們把廠搬到越南、墨西哥、印度，成本至少都有降低60%。
談到晶片半導體建廠，黃崇仁提到，其他國家建廠的成本，和台灣差距太大，光是同個規格在台灣銅鑼300億台幣，到日本東北就只少100億台幣起跳，如果沒有國家的補助，沒有人、也沒有辦法做，像在義大利跟英國、德國都覺得太大筆錢，國會不可能通過，黃更直言「建廠成本和我差那麼多倍，將來怎麼跟我競爭」，所以台灣非常集中發展這個產業，才能這麼有特色，也讓台灣的重要性越來越明顯，更讚台灣本來就是全世界做AI成品硬體的首都。
黃崇仁指出，台灣做半導體，像是3D領域也是全球領先，「別人做不出來的台灣都做得出來，這個再下去，台灣的競爭力實在嚇死人」，像英特爾也都有談，看有沒有什麼東西可以用，「全世界沒有人能忽視台灣半導體在晶片設計、製造的地位」。