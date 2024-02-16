領獎今截止！這刮刮樂還有1個頭獎200萬沒兌領 也有可能沒被刮出
過年期間許多民眾都喜歡買張刮刮樂試手氣，但刮中了可別忘了領獎。根據台灣彩券公司公告112年發行的刮刮樂，雖然都已下架，但還有14個頭獎沒兌領，其中「刮刮金樂透」、「好運起舞」領獎期限今（16）日截止，但「好運起舞」還有1個頭獎200萬元沒人兌領。由於每一款刮刮樂會給予經銷商退貨期限，如今領獎最後一天，還有1個頭獎未被領走，台彩推測沒有人刮中的機率較高。
記者顏真真／台北報導
其實，經銷商銷售刮刮樂，賣不完的部分，台彩會給予經銷商一個退貨期限，一般都是在下架前3天。以領獎期限至今日的「刮刮金樂透」、「好運起舞」來說，下架日期都是在去年11月16日，經銷商沒賣完的部分，可以在去年11月13日前辦理退貨。根據台彩統計，「刮刮金樂透」銷售率100%，「好運起舞」則只賣了61.03%。
雖然這2款刮刮樂的領獎期限都在今日截止，銷售率100%的「刮刮金樂透」的6個頭獎200萬元都有被刮出來，並都已被領走了，但只賣了61.03%的「好運起舞」有3個頭獎200萬元，卻只有2個頭獎被刮中領走，另一個頭獎200萬元至今沒兌領，但這不代表最後一個頭獎也有被刮出，主要是刮刮樂下架前，經銷商賣不掉的刮刮樂，是可以在期限內辦理退貨。
台彩也表示， 每一款刮刮樂都會有公告退貨期限，經銷商可以在期限內辦理退貨 ，因此，「好運起舞」最後一個頭獎200萬元，因為如果沒有向台彩通報，就不知頭獎是不是有刮出來，是有可能沒有被刮出，就被經銷商辦理退貨了。當然，其他款刮刮樂頭獎沒被兌領，除可能沒來領獎，也可能頭獎沒有被刮出來。