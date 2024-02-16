MLB／Gerrit Cole直言上賽季是「災難」！ 盼洋基全隊能健康爭冠
美國職棒MLB紐約洋基上個賽季飽受傷兵困擾，僅繳出82勝80敗戰績，勝率勉強超過5成，但最終仍無緣季後賽，洋基王牌投手Gerrit Cole今天受訪時坦言，洋基上個賽季的表現，簡直可以用「災難」來形容，盼本季球隊能夠全員盡量保持身體健康，持續努力爭奪冠軍。
記者陳品翔/綜合報導
洋基上次奪冠封王是在2009年，至今已超過10年，未能捧起世界大賽冠軍獎盃，上季洋基表現不理想，與傷兵問題有很大關係。根據美媒統計，上賽季洋基共有38名球員進入過傷兵名單，包含2022年獲得美聯最有價值球員的「法官」Aaron Judge，由於腳趾受傷缺席近2個月，而先發投手Carlos Rodón、Nestor Cortes，以及強打一壘手Anthony Rizzo等人，也都長時間待在傷兵名單。
而Gerrit Cole也不諱言的表示，上個賽季洋基隊的表現就如同災難。「當然，有一些超出正常範圍的傷害，導致最終影響到了我們的表現。話雖如此，但我們作為一個團隊，受到傷勢影響真的太多了。我們需要在新賽季有所改進。」Gerrit Cole告訴記者。
洋基隊新賽季的輪值，預計將由Gerrit Cole扛下球隊頭號先發位置，隨後則是Carlos Rodón、Nestor Cortes、 Marcus Stroman和Clarke Schmidt等人扛下，Gerrit Cole則是對於新賽季球隊的先發輪值相當有信心，他說到：「上述的四名都是前全明星球員，Clarke Schmidt去年取得了職業生涯的輝煌，他希望能夠繼續貢獻一定的局數，和持續紮實的工作，我也當然很期待，能夠看到輪替陣容中的所有球員都能做到些什麼。」
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