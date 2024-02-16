不召集協商打臉傅崐萁？莊瑞雄：韓國瑜算有點sense
農曆年前台中市府檢出台糖安心豚豬肉片檢出瘦肉精，為此國民黨立法院黨團主張要求明日召開臨時會，並邀請行政院長陳建仁進行專報，函請立法院長韓國瑜今（16）日召集協商，未料在民進黨團召開記者會之際，黨團辦公室接獲議事處通知，說明「經院長指示，因時程及作業程序考量，未便召集協商。」對此民進黨立委莊瑞雄表示，韓國瑜算有點sense，否則召集協商很快，也沒有時間問題，「韓國瑜知道不要開這種玩笑。」
記者陳威叡／台北報導
國民黨團連署函請立法院長韓國瑜召集協商，議事處今日上午通知因時程及作業程序考量，未便召集協商。對此莊瑞雄表示，國民黨演了幾天的鬧劇，在正常會期突然拋出聽所未聞的臨時會，更是對韓國瑜極大的不尊重。
莊瑞雄說，各黨團在本月5日協商確定20日正式開議，未料國民黨團在3天前說要召開臨時會，等於韓國瑜所做的朝野協商8天後就被推翻，這讓韓國瑜情何以堪，民進黨團期待國會新會期展現新民意，一同強力監督政府，朝野應該有志一同讓行政部門更有效率，接受國會監督，這也是民眾期待。
莊瑞雄說，韓國瑜還很含蓄說是「時程及作業程序考量，未便召集協商」，算有一點sense，否則哪是沒有時間的問題，要召集協商很快，「韓國瑜知道不要開這種玩笑。」最後奉勸國民黨不要笑掉百姓大牙，相信經過這次教訓，在國會展現新民意前，要好好看看法律規定，最後更痛批「笑話跟鬧劇！」