迎元宵節！台北燈節明展開推5亮點、3路線　主燈「光之龍王」曝光

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一、今年展期長達31天，提前於農曆春節前讓民眾及旅客感受年節氛圍，一直延續到元宵節後。
二、主燈「城現光龍」由策展人劉治良以純金屬打造，高達三層樓，搭配每半小時的3分鐘主燈秀，配樂由音樂製作人K6劉家凱結合在地文化元素創作。
三、首創巡遊燈組「九小龍」，以「龍生九子」典故為概念，由人力三輪車變身，外型可愛、擁有五顏六色的光彩，在展區四處穿梭、點亮商圈各角落。
四、今年光雕展演「北門映像」更首次加入互動式體驗，民眾透過手機掃描QR Code，便能將新年期許和祝福投影在北門上。
五、特別邀請日本知名當代藝術家小松美羽共同打造燈飾「世人皆可成龍」，以其同名畫作為靈感創作，為首次以戶外大型沉浸式燈組型態展出。
觀傳局進一步推薦3條賞燈路線，今年燈節會場鄰近多個交通樞紐，只要搭乘捷運就能輕鬆抵達展區賞燈。路線一，推薦民眾可搭乘捷運至北門站由1號出口出站，就能從北門展區一路由北到南遊逛，途經北門展區亮點燈組「圓方之間」、由16個本市友好城市展出特色文化燈組的「友好燈區」、孝字號天橋上由福星國小、西門國小師生共創的燈籠隧道「龍騰四海」、中華路「舞力全開」、「暢享魔力瞬間」、「紅樓紀事」，直到西門紅樓廣場欣賞「城現光龍」主燈秀。
而由捷運台北車站出發的路線二，途經交八廣場欣賞多個企業響應燈組「MILU 戰船」、「點亮永續地球」等、北門廣場小松美羽作品「世人皆可成龍」，再一路漫步橫跨天橋燈籠隧道「龍騰四海」，再到中華路上欣賞「舞力全開」、「暢享魔力瞬間」、「紅樓紀事」等燈組，最後以欣賞主燈秀畫下完美句點。
路線三則從捷運西門站出發，推薦可由1號出口出站先欣賞「城現光龍」主燈秀，再前往西門展區「蘋安/平安」、「不夜城」，接著往北沿路至中山堂廣場參觀競賽燈區、「龍臨四海 五福臨門」等，最後途經中華路「樂悠悠」、「耀西門」、天橋燈籠隧道「龍騰四海」、友好燈區，再到北門廣場欣賞光雕展演「北門映像」，共有7種不同主題，包含從光影開始、自然人文、趣味台北、運動、藝術流行、未來台北與龍躍光城，還可體驗新年願望QR Code互動投影。
另外，「2024新北市平溪天燈節」活動同樣將於明（17）日於平溪國中及2月24日（六）十分廣場「龍」重舉辦。「天燈國寶」胡民樹老師以「臺灣、世界、龍、虎」及「雙龍」形象，首次同時製作六盞20呎天燈，盛大迎接龍年。
此次平溪場四盞主燈造型分別為「臺灣、世界、龍、虎」，寓意為「臺灣、世界都好」(臺語音「龍厚」)，並將於2月17日（六）由重量級貴賓們一同施放至高空。四盞燈分別為：充滿臺灣旅遊特色的臺灣造型天燈、地球造型的世界天燈、俏皮可愛的龍天燈與老虎天燈。四盞巨大特色天燈一齊展示，畫面極為壯觀。
十分場則同時將兩盞「龍」造型主燈及「龍珠」造型燈施放天際，形成震撼世人的「雙龍搶珠」獨特畫面，更是舉辦天燈節來首次出現「雙龍天燈」。「龍」造型也蘊含著祝福民眾「舞龍迎春，好事如潮」、「龍瑞雲天，福氣綿綿」等龍年吉祥祈願。
今日亮相的六盞20呎天燈，將於2月17日（六）平溪國中及2月24日（六）十分廣場，與百盞天燈齊飛，照亮平溪夜空。欲參與施放天燈活動的民眾可於活動當日上午10時30分在活動會場領取天燈施放券，並於指定時間集合完畢，施放券數量有限，發完為止。