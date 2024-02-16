德德曬4張鄭運鵬拍的帥照！開學文吸17萬人朝聖 被揪1疑點不合理
民進黨立委鄭運鵬今年連任失敗，但這次17歲兒子「德德」替他助選爆紅，高顏值甚至紅到南韓登上韓媒，受封「台版車銀優」。德德在情人節當天開通IG帳號，短短3天累積26萬人追蹤，昨（15）日他發出第二篇貼文，寫道「開學之後要專心上課唸書，所以偶爾才會發文」，附上爸爸視角的4張帥照，不過疑似發文口吻太像鄭運鵬，被不少人質疑是鄭運鵬代筆。
記者薛羽彤／綜合報導
德德14日開通IG帳號，連網紅蔡阿嘎、酷炫都來朝聖，人氣不容小覷，短短3天已累積26萬人追蹤，輾壓爸爸的6萬粉絲人數。昨日德德更新IG寫道，「這幾張都是我爸拍的。明天開學，之後要專心上課唸書，所以偶爾才會發文，前幾天拍的照片還有一些沒有發，有機會再貼出來」，他感嘆要開學了玩遊戲不能玩太晚，還闡述內心話「大人好好喔都不用開學」。
德德發布貼文不到一天，目前已有17萬人點讚，留言區也湧入上千則回覆，有不少網友認為，文章的口吻像是鄭運鵬的作風，「懷疑這個帳號是月月鳥自己創的。這口氣十分月月鳥，超不年輕」、「為什麼這篇文這麼像爸爸本人打的」、「不可能連發文風格都這麼月月鳥」，掀起網友熱烈討論。
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