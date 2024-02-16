520前中對台壓力動作恐加大？李大維：兩岸不該是你死我活爭鬥

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李大維強調，兩岸不應該是「你死我活」的爭鬥，而是促成「相互成就」的合作關係。蔡英文總統一再強調，在增加國際合作的同時，也期盼兩岸之間能夠負起共同的責任；也期盼以和平、對等、民主、對話，共同尋求兩岸之間長遠穩定的和平共存之道。第16任總統當選人賴清德先生在當選感言也表示：「維持台海的和平穩定，是他擔任總統的重要使命。他將依照中華民國的憲政體制，不卑不亢，維持現狀，在對等尊嚴的前提下，用交流取代圍堵，對話取代對抗，自信的和中國展開交流合作。」
李大維也指出，與此同時，當前全球的氛圍也出現三大期盼：第一，兩岸和平，台海穩定，維持現狀；第二，威權體制不應妨礙台灣的民主發展；第三，兩岸應和平對話和不設前提的溝通協商。
李大維也提到，海基會除了是台商台生的「娘家」，也是陸配及陸生的「後頭厝」。去年首度邀請陸配網紅參訪海基會，傳達政府關懷重視兩岸婚姻家庭的用心；同時持續協助大學學測在大陸設置考場，為上千位考生及陪考家長提供便利；在陸委會的支持下，首度推動陸生商業保險費用補助，適度減輕陸生負擔。今年2月1日起，政府更進一步開放學籍超過6個月且已完成註冊的陸生，納入全民健保，讓陸生得到更好的照顧與保障。
2022年12月底，中國大陸疫情解封，兩岸交流快速恢復熱絡，讓海基會過去一年的業務量達到7年多來新高；總計2023年為民服務案件多達36萬5538件，較2022年成長55.3%；文書驗證數量14萬9757件，較2022年成長60.1%；24小時緊急服務專線受理電話1萬多通，創下2002年專線啟動以來的最高紀錄。