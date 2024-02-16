吳可熙首拿影后入場券！花10年重返柏林影展：我很幸運被看見
台灣演員吳可熙昨（15）日登上第74屆柏林影展開幕紅毯，為入選主競賽單元的新片《以愛之茗》打頭陣亮相，她穿上性感黑色鑲金露肩禮服，吸引國際媒體的目光，吳可熙感性地說：「10年前，我是從柏林影展這裡被大家看見的，10年後我又回到了這裡，走上這條紅地毯花了10年的時間，我很幸運可以走在這裡，很開心與各國影人見面與交流，期待他們會喜歡這部生猛有力的電影。」
記者黃雅琪／綜合報導
吳可熙是國際影展的常客，也多次到柏林影展參展，這次對她來說意義非凡，一方面是2014年因主演《冰毒》首次來柏林影展剛好屆滿10年，另一方面是第一次主演的作品進入競賽單元，首次拿到演員獎項的入場券，她平常心面對：「太多各國優秀的演員，有機會可以站在這個殿堂，被評審團及各國優秀的影人看到，我已經覺得很幸運。」
《以愛之茗》由吳可熙、張翰及非裔法籍女星妮娜美羅（Nina Mélo）主演，本片將在台灣時間2月22日凌晨於柏林影展世界首映，並在春末於台灣上映。吳可熙憑藉《以愛之茗》角逐柏林影展主角獎、配角獎，期待抱回一座銀熊獎。第74屆柏林影展主競賽單元，將在台灣時間2月25日凌晨公布得獎名單。
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