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開工LINE Pay紅包怎麼領、怎麼發一次看　沒有iPASS MONEY辦不到

▲領到LINE Pay紅包錢錢去哪裡了，其實都可以在「錢包」內的「iPASS MONEY」看到。（圖／記者周淑萍攝）
▲領到LINE Pay紅包錢錢去哪裡了，其實都可以在「錢包」內的「iPASS MONEY」看到。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

過年期間或是開工，有些人會收到從好友發送過來的LINE Pay紅包，但紅包去哪了，感覺頁面滑掉紅包就消失了，其實只要事先註冊好「iPASS MONEY」，錢就會自動存到裡面。且有了iPASS MONEY，不需要知道好友帳號就可以直接轉帳或是發送紅包給對方相當方便，但錢該如何領出來，LINE Pay和iPASS MONEY差別在哪裡，7則QA報你知。

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🟡LINE Pay是什麼？
LINE Pay是LINE推出的行動支付平台，可以綁定任一發卡銀行的信用卡或是簽帳金融卡，透過LINE Pay條碼就可以行動支付。

🟡LINE Pay和iPASS MONEY的關聯？
LINE Pay與一卡通公司合作推出iPASS MONEY帳戶，註冊並連結合作銀行帳戶儲值，需要轉帳、發紅包都需要註冊iPASS MONEY才可使用，同時收紅包和接收好友轉帳也都存在iPASS MONEY裡面。

🟡LINE紅包與轉帳不同
雖然兩種方式的錢都會到iPASS MONEY裡頭，但還是稍稍有點差異，收紅包的好友必須點選聊天室內紅包訊息的「查看紅包狀態」，紅包金額才會入帳。

若好友反映聊天訊息內未收到紅包訊息，可能當下網路不穩或是對方沒有把你加入好友清單，也沒有關閉LINE應用程式內「隱私設定」的「阻擋訊息」功能。

▲LINE Pay 。（圖／翻攝官網）
▲iPASS MONEY藏在LINE Pay功能裡面，如果從LINE進去需要點選錢包＞LINE Pay＞iPASS MONEY才能找到 。（圖／翻攝官網）
🟡如何發紅包
開啟 LINE 好友的聊天室，點選左下角「」，選擇「紅包」，輸入想給好友的 LINE紅包金額，下方也可以輸入想給對方的紅包訊息，等對方點開紅包即成功發送。

🟡如何查看LINE紅包有沒有進帳
在LINE App點選「錢包」，之後還需要再點「LINE Pay」內的「iPASS MONEY」才可查看目前的餘額、或是查看帳戶紀錄。

🟡無法領取LINE紅包可能有以下原因
📍在好友發紅包前，尚未註冊iPASS MONEY帳戶
📍 iPASS MONEY帳戶處於停用狀態
📍紅包領取期限為3日內，若超過期限將無法領取
📍 iPASS MONEY帳戶金額超過當月限額

🟡如何提領LINE紅包
需要到LINE Pay點選「iPASS MONEY」＞「提領」，選擇已設定的銀行帳戶，或點選「新增銀行帳戶」輸入提領金額，驗證密碼即可提領成功。

▲iPASS MONEY 提領。（圖／翻攝官網）
▲點入iPASS MONEY 設定提領銀行後即可將裡面的轉出，但需要轉帳費用。（圖／翻攝官網）

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