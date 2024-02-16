台積電熄火！換「妖股」美超微帶旺2台廠漲停　廣達與技嘉兩樣情

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台股今日早盤一度漲69點，來到18715點，但隨後直線下滑，10點過後來到盤下，反跌逾50點，午盤約來到18613點附近小跌。台積電午盤則跌1.7%，來到686元左右，至於AI股則漲跌互見。
其中，廣達昨日漲11.5元，收在266.5元，漲幅4.5%。但由於廣達1月自結營收729.37億元，月減21.5%、年減19%，創近21個月新低紀錄，因此今日盤面回歸理性，午盤廣達跌5%以上，來到252.5元。
廣達指出，1月為傳統電子產業淡季，將維持正常季節性表現，至於大家關注的伺服器業績，廣達表示已佔整體營收的5成左右，預計今年第2季出貨將明顯增強。
與廣達呈現恰恰相反情緒的正是技嘉，受惠步入板卡銷售旺季，技嘉1月營收為169.3億元，月增32%、年增106%，創單月歷史新高，由於技嘉與輝達合作關係密切，再加上AI伺服器需求仍強勁，市場法人認為AI伺服器動能將持續增強。
也因此，技嘉昨日大漲33.5元飆漲停，今日股價也續強，早盤一度來到394.5元，漲幅超過6%，隨後漲幅雖收斂，但午盤漲幅超過2%，來到379元。
另外，美國伺服器和儲存供應大廠美超微1月底公布最新財報與財測讓市場十分驚豔，使美超微15日大漲14.02%、收1004美元，續創歷史收盤新高。過去一年來，美超微股價暴衝逾980%，年初迄今也暴漲250%，漲勢驚人被市場稱為「妖股」，相關概念股也跟著受惠。
像是華泰電子目前伺服器占成品事業營收比重約60%，最大客戶就是美超微，因此法人認為華泰後市看俏，今（2024）年整體營運有望更勝去（2023）年。華泰昨日股價飆漲停，今日也續旺，早盤開高後直到午盤都漲停鎖住，來到77.4元。
至於另一檔美超微概念股麗臺也同樣成為盤面焦點，因為麗臺揪美超微梁家兄弟當大股東，雙方是策略聯盟的關係，自然股價跟著飆漲，龍年開紅盤日漲勢驚人，開盤立刻跳空漲停鎖死，創下歷史新高價，今日午盤也跳空漲停鎖住，來到113.5元。