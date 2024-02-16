NBA／酸民總是有意見 ！詹皇經紀人怒了　「很多人想看他失敗」

美國職籃NBA根據ESPN記者Adrian Wojnarowski報導，在交易截止日到期前24小時，金州勇士曾與洛杉磯湖人聯絡，希望能夠交易來「詹皇」LeBron James，與Curry一同攜手奮戰，期望能夠登頂，雖然最終並未實現，但早已引發外界熱議。而LeBron James在NBA奮戰超過20年以來，已獲得無數榮耀，但卻也擁有眾多「黑粉」，對此LeBron的經紀人Rich Paul則是相當不滿，並表示「很多人都想看LeBron失敗。」 我是廣告 請繼續往下閱讀 今(16)日，LeBron James的經紀人Rich Paul，接受了著名的ESPN主持人Stephen Anthony Smith專訪，回應這次交易傳聞事件。當被問到LeBron是否會滿足於他的生涯成就，Paul說到：「我認為許多時候，LeBron的身上被施加了太多的壓力，特別是像他這樣的人，無論他做了什麼，總是會有人對他充滿意見。你不能試圖向那些表達意見的人，證明自己正在努力中度過人生，無論出於什麼原因，他們都要表達意見，因為你不知道那些觀點的源頭、不知道他們背後的緣由。」Rich Paul也提到，他現在的任務就是確保LeBron James能夠持續在球場上享受比賽，他說到：「所以我努力幫助LeBron專注於眼前的任務，目前而言就是讓他享受比賽。LeBron已經打到他的第21個賽季了，他在場上仍能有高水準演出，如果你願意，你可以把他加入任何討論之中。」Rich Paul繼續表示，他認為很多人對LeBron始終抱有遲疑。「我認為LeBron取得了超乎預期的成就，他剛進聯盟時所背負的期待，是非常巨大的，許多人對他也有很多質疑，有些人出於各種原因，肯定是不願意看到他成功的，但我認為他的成就早已高於這些人的預期。所以LeBron帶著極高的天賦出道，承受著嚴苛的審視，有些人等著看他失敗，但他總是能夠取得超乎預期的成就，時至今日還在比賽。」Rich Paul說到。更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁 NBA／「湯神」Klay Thompson遭勇士下放板凳！近10個賽季以來首次NBA／義大利射手Gallinari加盟公鹿！重聚老河流 放棄快艇、騎士NBA/勇士老闆談球隊未來目標！ 「永遠不當樂透區球隊」NBA／活塞Stewart賽前「出拳」打Eubanks 過去也曾和詹皇爆衝突