霜降凍壞櫻花！武陵農場紅粉佳人「臭灰搭」 焦糖櫻成天災奇景
台中市武陵農場櫻花盛開，吸引不少遊客上山探訪，但有遊客發現，原應整株粉嫩的櫻花樹，竟變成「焦糖櫻」、「咖啡櫻」！農場表示前幾日氣溫過低，霜打下來凍壞盛開的櫻花，目前「災區」以農場入口的武陵路為主，進入農場仍可見整片紅粉佳人的美景，下星期是櫻花滿開期，美景最盛。
記者顏幸如／台中報導
位於和平區梨山附近的武陵農場，目前是一年一度櫻花季，知名櫻花品種「紅粉佳人」盛開中，但這兩天有遊客發現，部份櫻花樹的花朵萎黃，宛如被火烘烤成「臭灰搭」，戲稱粉紅櫻變成「焦糖櫻」、「咖啡櫻」了。
農場臉書小編今（15）日上午開直播說明，4、5天前氣溫驟降，霜打在盛開花瓣造成凍傷，霜溶後花瓣萎黃成淺褐色。「焦糖櫻」主災區在較早開花的武陵路上，但農場內茶莊、露營區的櫻花樹，因前幾天還是花苞狀態，且地形較空曠、日照多，受影響情形輕微，成為武陵目前的櫻花聖地。行走其間可聞到淡淡香氣，相當雅緻；微風吹來花瓣飛舞更是浪漫。
農場臉書小編表示，被凍傷的花朵，花瓣不會掉下來，目前只能期待後續尚未開花的花苞，以漸層感「汰舊換新」櫻花美景，目前園區粉紅佳人已開8成，這星期和下星期是最佳賞花期，賞花民眾可以把握時間追「櫻落飛雪」。