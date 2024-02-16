台擴半導體廠2問題！黃崇仁：人員、能源都不足「終究需要核電」
晶圓代工廠力積電董事長黃崇仁，近日接受媒體專訪時大讚科技業發展，晶片設計、製造的地位全世界沒有人能忽視，但也直言，在台灣擴廠還是會遇到2個問題「人員、能源不足」，而要解決這樣的問題，終究會需要改一個核子廠，同時也建議，像他都常常透過科技外交見到各國元首，反而外交部見不到，政府應該多利用這點去幫台灣打通關。
記者林莞茜／綜合報導
黃崇仁表示，過去30年民進黨是非核家園，而他反對核四的原因是因為廠不行，但沒有反核，直言「要解決台灣半導體的問題，終究要蓋一個核子廠」。黃崇仁提到，雖然科技業使用台灣的資源，但也是要注意到民生跟老百姓的問題，因此建議，這個核電廠，應該要由半導體自己出錢來做，這樣就不會跟民生衝突，「因為如果台積電繼續蓋下去，繼續用電，民生用電會缺會漲，這個對政府施政不是一個很好的作法」。
黃崇仁還說，他常講個笑話是，他常常可以見到各國元首，外交部卻見不到，顯示科技產業也多有力量，因此他建議賴清德總統，必須要利用科技產業來把台灣打通關，「純粹的外交沒什麼，跟大國的外交不是沒有，而是要靠科技產業如AI去打通關」。
黃崇仁讚賞台灣科技產業的進步，他舉例聯發科一開始是被看不起的小公司，現在的設計實力是沒有輸高通的，而對於人力的栽培，「全世界沒有這種學校跟公司工廠這樣課程實習計畫，所以他們沒有辦法跟我們拚硬體」。