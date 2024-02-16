韓國瑜不召集協商　黃揚明：扮演國民黨團衝過頭煞車皮

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黃揚明說，國民黨團年後拋出明日開臨時會，邀陳揆針對台中驗出瘦肉精事件提出報告，甚至揚言若執政黨拒絕報告，開議當天將杯葛陳建仁上台。認為國民黨團幹部稱「臨時會」確實名實不符，《憲法》的立法院法定會期是2至5月、9至12月，非法定會期期間才有開「臨時會」的需要，這次國民黨團應該是要求「提前開議」才符合法定會期中的狀態，但本月5日既然已由院長韓國瑜主持朝野協商，達成本月20日開議的共識，國民黨團此舉形同推翻朝野協商共識，凸顯出對國會生態的陌生以及對朝野協商的不尊重。
至於有無提前開議必要，提案事由有無緊急必要是考量關鍵。黃揚明提及2016年2月初，第9屆立法院朝野黨團已議定2月19日開議，但2月6日發生震央位於高雄美濃、規模6.6強震，導致台南市維冠大樓倒塌的事故。當天因有立委呼籲開臨時會，時任立法院秘書長林志嘉回應表示，由於立法院2月1日已完成報到，因此並無召開臨時會之需。原朝野各黨團決定於2月19日進行開議，對於是否提前開議，經詢問民進黨團總召柯建銘、國民黨團書記長林德福、親民黨團總召李鴻鈞及時代力量秘書長陳惠敏等意見，各黨團代表皆表示，目前應讓行政院專心進行搶救工作，必要時動用第二預備金救災，立法院也將全力協助相關事宜。最後並未提前開議。
此外第10屆國會報到後，新冠疫情開始在全世界蔓延，因此行政院在議定的開議日前提出紓困特別條例及特別預算草案，時任閣揆蘇貞昌還為此拜會朝野黨團，但同樣並未提前開議，而是在開議時一併針對相關議題進行報告。
最後黃揚明說，國民黨身為現今國會最大黨，黨團幹部在議事攻防若持續過去8年在野時期的隨便、亂衝亂撞態度，恐怕只會不斷勞煩院長韓國瑜出面扮演煞車皮。