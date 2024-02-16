巷仔內／傅崐萁衝過頭韓國瑜也不挺　反而製造外界見縫插針機會

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不料台中市政府在農曆年間檢驗台糖豬肉驗出瘦肉精，與中央的衛福部食藥署互相叫陣，國民黨團為聲援台中市府，決定要在開議前，要求行政院長陳建仁先率相關部會進行專案報告。但正因為朝野協商都已決定是22日開議，國民黨團的想法，其他兩黨並不支持，韓國瑜最後也不願出面，民進黨逮到機會大作文章，嘲諷韓國瑜打臉傅崐萁。
傅崐萁身為國會最大黨領袖，希望盡速立下戰功，心態不難理解，但出手前卻未能先謀定後動，也沒先跟韓國瑜達成共識。過去八年不論立法院長是蘇嘉全或游錫堃，根本不可能出現這種黨團總召柯建銘希望朝野協商，院長給軟釘子的狀況，而如今的傅崐萁，也只能一句「尊重院長」，默默吞下。
國民黨在2月1日搶下立法院正副院長寶座，傅崐萁的居中協調，功不可沒，但未來四年國會，來日方長，沒有必要立即又出招，更何況，即使是要陳建仁來備詢，不論是專案報告抑或總質詢，重點都在於國民黨立委能不能展現質詢戰力，表現出比行政官員更專業的態度，而不在到底日期是17日專案報告或是20日的施政報告。
帶領黨籍立委在立院攻防、設定議題，最重要的是謀略與沉穩，柯建銘最常引用杜牧詩句，「勝敗兵家事不期，包羞忍恥是男兒。 江東子弟多才俊，捲土重來未可知」，民進黨在立法院長敗選，但現在已經走出陰霾，找到機會反擊，甚至有餘力挑撥韓國瑜與傅崐萁的關係，傅崐萁未來面對民進黨不宜再躁進，否則只會繼續吞敗而已。