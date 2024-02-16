Joeman砸1500萬買東京透天！民眾瘋喊想搬 內行人親揭5點現實面
百萬網紅Joeman昨（15）日公開自己在日本東京買的新房，22坪地坪與全新「一戶建」（獨立式洋房），他花了日幣6500萬元，折合購入時匯率只要台幣1500萬元，吸引不少人瘋喊想搬家，不過有內行人在影片底下留言，親揭5點現實面，要民眾不要太天真。
記者薛羽彤／綜合報導
Joeman昨日公開自己在日本東京買的新房，房子充滿日式風格，連裝潢設計、擺飾品都很講究，Joeman還選了「毛毛蟲沙發」，價格超過10萬元台幣，整間屋子看上去奢華又不失溫馨，走上頂樓就可以看見晴空塔，也是Joeman買這戶最大原因。影片曝光後人人稱羨，Joeman也大喊「買不起新北，來買東京」，讓不少人蠢蠢欲動，瘋喊想搬家。
對此，有名同樣和Joeman在日本買房圓夢的粉絲，在影片留言區分析5點現實面，打破眾人天真的想像，「也許你買的起東京的房子，但是你根本無法在日本長期居住。」、「你要租賃投資還是真的自住，地點與房型的選擇跟屋齡取捨，種種考慮是完全不一樣的。」、「買錯區域，房子只會一直折舊也不一定有相對應的漲幅」、「與其看到九妹有能力買到這樣的房子感到羨慕，不如先檢視自己，是否有多餘不會影響生活的錢，可以圓日本購屋美夢」，最後他指出日本買房包含都市計畫稅、所得稅，等多種稅金，建議大家要先做功課，日本買房沒那麼簡單，全面比較在日本購屋的利弊，才是相對客觀的。
此外，Joeman的影片也掀起網友討論日本居留的問題，有網友提到「日本買房子可以永久居住不用定期回台灣嗎？」答案是不行。事實上，日本的移民法規相當嚴格、申請永久居留權的申請人須在日本居住至少10年，還需要經過繁雜的審核手續。去年日本公布延攬外國菁英的新政策，有碩士學位且年收逾2000萬日圓（約新台幣458萬元）的專業人才，在日本居住一年後，就可以申請永住權（永久居留權）。
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