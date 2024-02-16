綠營秀紙條稱韓國瑜不召集協商 洪孟楷：非公文！破壞朝野和諧
農曆年前台中市府檢出台糖安心豚豬肉片檢出瘦肉精，為此國民黨立法院黨團主張要求明日召開臨時會，邀請行政院長陳建仁進行專報，函請立法院長韓國瑜今日召集協商。民進黨立院黨團今（16日）開記者會說，已收到議事處通知，「經院長指示，因時程及作業程序考量，未便召集協商。」並諷韓國瑜打臉國民黨團總召傅崐萁。國民黨立院黨團書記長洪孟楷質疑，該通知非正式公文，民進黨應說明來源。
記者何哲欣／台北報導
洪孟楷說，立法院議事處也說沒有這樣的回覆，國民黨團目前仍在靜候韓國瑜做朝野協商安排。民進黨應該好好交代，這樣的文字是從何而來，如果不是公文，此舉明顯是在破壞朝野和諧。
洪孟楷也說，民進黨不用再去糾結召開臨時會是否違憲，現在就是要求行政部門專案報告，說明民進黨過去八年執政下，食品安全漏洞，如何加強防堵未來因應措施。他說，食安問題絕對不能打折，尤其是過去八年時間，陳建仁還是要針對國人最關心的食安問題，好好地來跟國人清楚明白交代。
國民黨團也發出三點聲明，一、經國民黨團與議事處詢問確認，議事處表示並未發出任何書面回應，目前都依法定程序辦理中。二、民進黨團所出示文件非正式公文，應負責任向國人解釋該文件從何而來？三、國民黨團依法提出請求，靜候韓院長召集朝野協商，並尊重其時程安排。