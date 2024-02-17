簡沛恩曾積欠卡債誤入「最低應繳金額」陷阱　決心創業翻身當闆娘

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簡沛恩從小享受名牌與奢華生活，卻因家道中落深刻體會金錢的重要性。為了幫助家庭還債，她剛出社會就兼2份工作，白天是雜誌記者，晚上則到餐廳端盤子。簡沛恩開始理財後體會到「重視每一筆金錢，不放任消費」，她曾因刷卡過度消費，累積數十萬元的卡債，原以為選擇「最低應繳金額」繳款就沒事，殊不知循環利息將近20%，結果債台高築。這次的挫折也教會了她善待每一筆金錢，不放任消費，影響生活。
投資不能梭哈保守為上 偏好儲蓄險最安全
此外，簡沛恩還領悟到「投資不能梭哈，保守為上」，她會先保留一年的緊急預備金，才考慮投資，加上經歷過外幣定存、基金、合資開店等等多次投資失敗，那些經驗讓她深刻明白，投資需要謹慎思考與全心投入，不能輕率行事。而儲蓄險的安全性與保本特性，成為簡沛恩偏好的投資目標，她也希望透過這種方式，為未來的退休做準備。
創業當老闆娘報名EMBA創業班 凡事親力親為
簡沛恩在27歲那年開始投資餐廳，甚至暫停演藝事業，跑去報名政大EMBA創業班學習，學會看懂財務報表，從中獲得了許多寶貴的觀念。之後她自創品牌「必可蜜PiQiMi」以及「某村綠豆沙」，成功當老闆娘。「必可蜜PiQiMi」，全盛時期不只台北、新北有多處家門市，甚至風光插旗高雄、苗栗、彰化。不過，受疫情及大環境變化，各處分店已悄悄收攤，連最後一間三峽北大店，也在去年底租約到期結束營業。
除了餐飲及手搖飲事業之外，去年6月，簡沛恩宣布進軍寵物事業，以寵物健康管理輔助食品打頭陣，不到3天營業額就破百萬，簡沛恩為此去報名上課「特定寵物健康養護管理員認證班」，當起寵物品牌「心寵星」董事長。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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